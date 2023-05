El adiós de Saraya a WWE: “Triple H no sabía nada”

Hubo considerable revuelo en torno a la salida de Paige de WWE cuando no le quisieron renovar el contrato después de bastante tiempo sin aparecer en televisión. También cuando se hizo oficial su llegada a AEW. No siempre por gusto pero la guerrera británica siempre ha vivido en medio de la polémica y que se alejara de la lucha libre profesional, aun estando dentro de la compañía, no hizo más que aumentar las ganas de sus fans de verla, todavía más cuando se supo que iba a poder luchar. Y desde que es All Elite no ha dejado de evolucionar en positivo.

> El adiós de Saraya a WWE

Dicho esto, volvemos a su adiós a su carrera como Superestrella pues de ello estuvo hablando ella recientemente en Wilde On. La nativa de Norwich cuenta que Triple H no sabía nada de que iba a irse y que fue Vince McMahon quien tomó la decisión de no renovarla. Puede entenderse debido a que no había estado haciendo nada y no había planes para cambiar su situación pero viendo lo que está haciendo actualmente Saraya no cabe duda de que podrían haberle dado mucho uso; como luchadora, como mánager, como Gerente General de nuevo…

“Estaba muy feliz y luego WWE y yo nos separamos, y luego recibí una llamada de Hunter diciendo: ‘¿Qué pasó? ¿Querías irte o te pidieron que te fueras?’. Y yo dije: ‘Es sorprendente que no sepas sobre esto’. Pero no, Vince no quería renovar mi contrato”.

La que fuera una Anti-Diva y ahora es una Outcast habla también de sus expectativas al unirse a AEW:

“Fue increíble que me trajeran. Tal vez iba a ser Gerente General, tal vez productora. Iba a estar haciendo algo, pero no sé qué. Definitivamente no lucharía porque pensé: ‘De ninguna manera’, ¿verdad?“.

¿Qué opinas de Saraya en AEW? ¿Y de Paige en WWE?