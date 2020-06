Fallece Mr. Wrestling 2: El día de hoy, 10 de junio de éste cada vez más trágico 2020, a los 85 años de edad murió el gladiador Johnny Walker, quien marcara una época en la lucha libre estadounidense durante los setentas y ochentas del siglo pasado bajo el nombre y la máscara de Mr. Wrestling 2.

Walker comenzó a luchar en la década de los cincuentas del siglo pasado con diferentes nombres. Aunque, por su flexibilidad pronto lo apodaron "Rubberman" (El hombre de goma). Para principios de los sesentas ya era un verdadero estelarista en Texas, bajo la promoción de Paul Boesch.

Después de una pausa en su carrera entre 1964 y 1967, regresó a La Florida enmascarado como The Grappler. Sin embargo prácticamente se retiró. En 1972, Paul Jones y Leo Garibaldi, promotor y programador de NWA Georgia, lo convencieron de luchara como Mr. Wrestling II, presentándolo como socio de Mr. Wrestling (Tim Woods), que por ese tiempo tenía bastante trabajo tanto enmascarado como sin la tapa en todos los territorios de Estados Unidos.

Woods no conocía a Walker antes de sus primeros enfrentamientos juntos, y tuvo que aceptar a regañadientes las buenas opiniones de Jones y Garibaldi. Tras su primera lucha, Woods se dio cuenta de que todo lo que le habían dicho era cierto, y que su co equipero era ideal, tanto en el cuadrilátero como en los viajes.

Walker, ya como el segundo Mr. Wrestling comenzó a destacar no sólo en Georgia, sino también en Florida, pues Eddie Graham, el promotor del estado península, tenía convenio con Jones y alternaban a mucho de su elenco. Con el personaje se volvió múltiple monarca en todos los terrenos dónde estuvo, llegando a acumular más de 50 reinados, destacando el Campeonato de Peso Completo de Georgia NWA, el cual adornó su cintura en diez ocasiones.

Por esos tiempos, el político Jimmy Carter acababa de ascender a la gobernatura de Georgia. El gobernador siempre manifestó su afición por la lucha libre y señaló en varias ocasiones a Mr. Wrestling II como su gladiador favorito, haciendo diversas alusiones a él en sus arengas políticas.

Carter en 1976 fue electo Presidente de los Estados Unidos, e invitó a su luchador favorito a que fuera al día de la toma de poder, poniéndolo en un lugar muy cercano a su familia. Sin embargo, el gladiador desistió la invitación, debido a que el Servicio Secreto le exigía presentarse sin su alba y afamada máscara.

Contrario a lo que se pueda pensar de la gran mayoría de los luchadores estadounidenses enmascarados, Walker consideraba que su carrera en los cuadriláteros se podría dañar notablemente si aparecía en televisión nacional sin su apreciado trapo que revelaba la identidad, aunque entendía las razones de seguridad que el Servicio Secreto le dio. Posteriormente, en repetidas ocasiones, Mr. Wrestling visitó tanto a Carter, como a la madre de éste, una aficionada recalcitrante de la lucha libre.

Walker continuó luchando en la región del medio este estadounidense durante los setentas y buena parte de los ochentas, hasta que en 1984, el expansivo Vince McMahon Jr. comenzó a avanzar sobre los territorios importantes de la NWA, pagando buenas cantidades a sus estrellas. Walker se unió a la WWF, pero McMahon no lo usó como una gran estrella, sino que lo puso para apuntalar a las jóvenes promesas. Rara vez apareció en televisión.

Tras acabarse su contrato en 1986, emprendió de nuevo el camino independiente durante los siguientes años, retirándose en 1990.

A finales del siglo pasado migró a Hawaii, donde fue director de talento de la empresa local Hawaii Championship Wrestling (HCW), saliendo una sola vez más del retiro en 2007 (a los 73 años) para ganar el Campeonato de Parejas HCW junto a Mr. Wrestling 3 (Steve Corino).

Corino, en su blog, contó como él había rechazado en varias ocasiones usar el nombre de Mr. Wrestling III, sin embargo aceptó cuando la promotora de HCW le pidió a Walker que lo convenciera a Corino de aceptarlo. Coincidió que el ex ECW ya había anunciado su retiro, y fue el argumento de Walker para convencerlo:

El día de hoy, el decano reportero luchístico Bill Apter, reportó el fallecimiento. Un par de semanas antes, el gladiador le había concedido una entrevista que aparece en el cuerpo del trágico tuit.

Horrible way to start any day ...https://t.co/mdi4RkS7iW

Johnny "Mr. Wrestling II" Walker has died.

— Bill Apter (@apter1wrestling) June 10, 2020