En las últimas horas, se ha vuelto viral un video del reconocido y talentoso actor Jeremy Allen White, publicado por el sitio web Deadline a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, en noviembre de 2023. El mismo ha tenido un gran boom, un resurgimiento.

En el video, se puede ver a Jeremy Allen White alabando al mundo de la lucha libre profesional, y revelando lo que más le sorprendió de su experiencia luchando para la película The Iron Claw, o Garra de hierro, en donde interpretó a Kerry Von Erich. Allen destacó el papel de su instructor de lucha, el talentoso Chavo Guerrero. Estas fueron sus palabras:

(WATCH) Jeremy Allen White on what surprised him about the sport of wrestling while making #TheIronClaw pic.twitter.com/BBKvLVvs1C

