El accidente de Jim Ross previo a AEW All In: Texas

El legendario comentarista Jim Ross regresó a la mesa de AEW después de mucho tiempo para las últimas luchas de All In: Texas.

► Jim Ross previo a AEW All In: Texas

Pero pudo no haberlo hecho. Ya no por sus conocidos problemas de salud, como el cáncer de colon del que se recuperó recientemente. Poco antes del evento de All Elite Wrestling «JR» tuvo un accidente:

“Tuve una mala caída el jueves por la noche en la habitación del hotel y vaya, tuve suerte de no quedar fuera de combate. Pero fue una caída tremenda — es algo de tejido blando. No creo haberme roto nada, pero sí fue una caída fea en mi habitación del hotel. No tenía mi teléfono, porque como sabes, lo había dejado en el Uber y no tenía forma de comunicarme con nadie.

Simplemente me fui a la cama, y fue complicado. Sigo adolorido incluso ahora mismo. Fue toda una experiencia, eso es lo único negativo que puedo decir. Tuve una mala caída y la sobreviví. Sigo muy adolorido. Es curioso, mientras más envejeces, más lento sanas. Esa es mi situación ahora. Estaré bien.”