El accidentado segmento entre JBL y Stone Cold

En WrestleMania 19 Stone Cold Steve Austin se despidió de su carrera como luchador en activo, esa noche cayó ante The Rock.

Aún así, en años posteriores seguía apareciendo en la programación televisiva de la WWE para aumentar los índices de audiencia aplicándole un Stunner a los villanos de turno.

La nostalgia siempre ha movido números.

Sería en 2006, cuando en un concurso de beber cerveza que tuvo lugar en Saturday Night’s Main Event, enfrentó a John Bradshaw Layfield, JBL para los compas.

Pero el segmento no salió de acuerdo a lo planeado.

► «¡Te dije que no hubiera violencia!»

Recordando el segmento en el pódcast «What Were They Thinking», en el episodio titulado: «What Were They Thinking? with JBL & Brisco Ep. 18», JBL compartió lo siguiente.

“Entonces, vamos a Saturday Night’s Main Event y yo y Stone Cold estamos en un concurso de beber cerveza. Ambos estamos heridos. No recuerdo exactamente por qué, porque Vince nos dijo que no podíamos hacer mucha violencia. Entonces, al final, yo iba a lanzar una cerveza en la cara de Steve y él me iba a lanzar una jarra de cerveza en la cara. “El problema fue la jarra. Mi cerveza estaba en un vaso plástico. Su cerveza estaba en una jarra de vidrio. Entonces, cuando la lanzó, se le resbaló de la mano porque la cerveza estaba por todas partes y me golpeó en la nariz, rompiéndomela. Así que me llené de sangre por todas partes. Regreso y Vince McMahon me dice: ‘¡Te dije que no hubiera violencia! ¿Qué estás haciendo allí? ¡Sangrando por todas partes!’ Yo le dije que no me había golpeado yo mismo. Soy el blanco (risas).”

A continuación para cerrar, te dejo el citado segmento cervecero en vídeo.