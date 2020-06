El abuso de la sangre de Cody Rhodes: cuando AEW alimenta a sus "haters"

Unas de las consecuencias más visibles de la adopción de lo PG por parte de WWE fue la reducción de la sangre en su producto, quedando como un añadido muy puntual para excepcionales ocasiones. Y en pos de diferenciarse del Imperio McMahon, apoyados por la calificación TV-14 de sus PPVs y shows semanales, All Elite Wrestling ha hecho uso de la bebida favorita de Drácula para regocijo de quienes, como un servidor, consideran este elemento un recurso útil, y a veces, bastante necesario para otorgar legitimidad a una historia. Claro que, caso aparte me parece Cody Rhodes.

Si repasamos su historial en AEW, nos damos cuenta que la práctica totalidad de combates de peso de "The American Nightmare" han contado con sangre. Y algunos, en cantidades industriales, caso del alabado duelo con Dustin Rhodes durante el primer Double or Nothing. Uso que quedó justificado al tratarse de un duelo entre hermanos, pues aportó un extra de intensidad y drama al trasfondo de la historia. O, más recientemente, en el choque contra Chris Jericho de Full Gear, que sirvió para alimentar su aura de técnico favorito del público.

El problema llega cuando el uso se convierte en abuso, lo que provoca que en última instancia, la sangre quede trivializada. Porque, ¿era realmente necesaria en la lucha entre Rhodes y Jungle Boy este pasado miércoles?

► Jimmy Korderas apunta a Cody Rhodes

A tenor de ello, quiero recoger la opinión de Jimmy Korderas, antiguo árbitro de WWE, bajo su último vídeo 'Reffin Rant' de Twitter.

«[...] Hubo otra cosa que sucedió la pasada noche [por anteayer]. Cody Rhodes golpeándose y llenándose la cara de sangre, intentando ganarse la simpatía de la gente en su combate contra Jungle Boy. «Sí, entiendo que el objetivo era elevar a Jungle Boy, aunque perdiera el combate. Pero fue posible hacerlo sin usar sangre. Tenemos que pensar en el momento en que nos encontramos. Sí, queremos hacer que la lucha libre evolucione. Sí, queremos que mejore, ser creativos e ir más allá. Pero algo en lo que no deberíamos pensar es en el uso de la sangre. Sí, esto no es ballet, los accidentes ocurren, pero esto no fue un accidente. Fue intencionado. Vivimos en tiempo de pandemia. La sangre no debe usarse, así de simple».

Dejando a un lado los aspectos sanitarios, creo que el foco debe ponerse más bien sobre cierta filosofía luchística que destila AEW, y que en buena parte, da crédito a los "odiadores" de la empresa. Porque dicha desvirtuación de la sangre puede extrapolarse a varios movimientos que años atrás lucían especiales cada vez que se ejecutaban, caso de la Superkick, el Canadian Destroyer, la Reverse Hurracanrana, o el Spanish Fly, hoy vistos prácticamente en casi todos los combates.

No quiero sonar a dinosaurio de la vieja escuela tipo Jim Cornette, pero a nivel "mainstream", la conexión con el gran público en base a los "fuegos fatuos", a la espectacularidad de las luchas, no es el camino, como ya expuso Jim Ross. En este sentido, la sangre, pudiendo ser un excelente recurso dramático, queda reducido a artificio.