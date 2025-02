El absurdo personaje que quería Vince McMahon para Brock Lesnar

Brock Lesnar es sinónimo de bestia indomable en la industria de los deportes de combate, ya sea en lucha profesional o artes marciales mixtas.

Pero para Vince McMahon, cuando era propietario de la WWE, esa no era su visión original para el luchador: quería hacer de él un hazmerreir.

Lo anterior fue confirmado durante una entrevista de Jonathan Coachman, en el pódcast «Behind The Turnbuckle Studios», titulada: «WWE’s Matt Morgan: From The Ring to Deputy Mayor 🏅».

La ex superestrella de la WWE, Matt Morgan, fue el invitado.

Todo comenzó cuando Coachman le preguntó.

A lo que Morgan respondió.

«No, bro, no fue algo ligero. Vince me llevó directamente a su oficina. Primero, me subieron al elenco principal con el Team Lesnar en Survivor Series, el más grande en la historia según decían. Estábamos Big Show, A-Train, Nathan Jones y Brock Lesnar. Brock, con sus 1.93 metros, era el más ‘pequeño’ del equipo. Recuerdo que Nathan renunció durante la gira en Australia y Brock, de la nada, decidió irse a probar suerte en la NFL. Después de eso, Johnny [Laurinaitis] me dijo: ‘No tenemos nada para ti. Vuelve a Ohio Valley Wrestling para seguir entrenando’. No me molestó mientras el cheque no cambiara, y no cambió.

«De vuelta en OVW, me entrenaron para ser villano por primera vez. Luego me llamaron para regresar a la televisión en un show de SmackDown en Chicago. Me dijeron: ‘Vince quiere hablar contigo. Está emocionado con una gran idea, no la arruines’.

«Entro a la oficina y Vince me dice: ‘¿Alguna vez has estado en un club nocturno y visto a una chica hermosísima, un 10 de 10, y finalmente reúnes el valor para hablarle, pero cuando se presenta lo hace con una voz horrible?’.

«Yo pensaba: ¿A dónde va con esto? Entonces continuó: ‘Imagínate tú, con tus 2.08 m (o lo que seas), todas esas perfecciones físicas… Pero tienes un talón de Aquiles que nadie espera: empiezas a tartamudear’.

«Le respondí con respeto: ‘Señor, me gradué con honores en oratoria. ¿Está seguro?’. Pero recordé la advertencia de Johnny, así que no fui grosero. Le dije: ‘Si esto es lo que quiere, la próxima semana salgo en televisión y lo haré perfecto’. A Vince le encantó mi actitud.

Esa misma noche me hizo volver a su oficina para improvisar un diálogo con John Cena. Cena intentaba burlarse de la tartamudez, pero yo lo llevé al extremo, volviéndolo tan cómico que ambos no paraban de reír. Así nació ese personaje ridículo.

«¿Lo mejor? Vince me confesó que originalmente quería dárselo a Brock Lesnar. Quería que alguien musculoso, que pareciera un guerrero, tuviera ese defecto verbal. ¡Pudimos haber tenido a ‘La Próxima Gran Tartamudez’ en vez de ‘La Bestia Encarnada!’.