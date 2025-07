El 2025 de la lucha libre llega a la segunda mitad del ring

Estamos en la segunda mitad de 2025, y ya podemos sacar las primeras conclusiones de lo que ha sido —hasta ahora— un año intenso, emocionante y lleno de sorpresas en el mundo de la lucha libre profesional. Con cinco meses aún por delante, la conversación sobre quiénes han sido los protagonistas del año, las mejores luchas, y qué empresas están dominando el panorama global ya está en marcha.

► AEW: Un regreso triunfal

Embed from Getty Images

Tras dos años de altibajos, All Elite Wrestling ha regresado con fuerza en 2025. Para muchos analistas y fans, AEW no solo ha recuperado su mejor versión, sino que incluso ha superado el nivel que mostró durante su aclamado período de 2020-2021. Con una narrativa más consistente, estrellas revitalizadas y luchas de altísima calidad, AEW es la gran candidata a ser la empresa del año.

Eventos como All In han sido puntos de inflexión, y la profundidad de su roster —sumada a decisiones creativas acertadas— han generado una oleada de entusiasmo que hacía tiempo no se veía con tanta claridad.

► CMLL: Tradición que se reinventa

Embed from Getty Images

El Consejo Mundial de Lucha Libre también está teniendo un año destacado. La empresa más antigua de lucha libre profesional en el mundo continúa demostrando que la experiencia no está reñida con la innovación. Su apuesta por combinar talento joven con figuras consagradas ha resultado en funciones sólidas y bien recibidas, tanto por el público nacional como internacional. CMLL está en un momento de gran forma y promete cerrar 2025 aún más fuerte.

► WWE: ¿Un bajón tras la cima?

Embed from Getty Images

Tras un excelente 2024 que parecía consolidar a WWE como la empresa dominante, el 2025 no ha seguido esa línea ascendente. Aunque WrestleMania fue, como siempre, un espectáculo impresionante, lo que vino después ha sido objeto de críticas. La inconsistencia, decisiones creativas cuestionables y la falta de impulso para nuevas estrellas han generado descontento entre parte del público. No se puede descartar un repunte en la segunda mitad del año, especialmente con SummerSlam en el horizonte, pero el momentum actual no está de su lado.

► Las mejores luchas del año (hasta ahora)

Embed from Getty Images

Elegir la mejor lucha del 2025 es una tarea complicada, ya que ha habido una calidad sobresaliente en múltiples promociones. Aquí una lista de las más destacadas hasta ahora:

Kenny Omega vs. Gabe Kidd – Un choque brutal e intenso, que mostró a Omega aún como uno de los mejores del mundo y consolidó a Kidd como una amenaza legítima.

Mariah May vs. Toni Storm – Lucha que combinó drama, técnica y narrativa, elevando aún más la escena femenil.

Will Ospreay vs. Konosuke Takeshita – Una exhibición atlética impresionante entre dos de los mejores talentos del momento.

Hangman Page vs. Will Ospreay – Candidata fuerte al «match of the year», con storytelling de alto nivel y ejecución impecable.

Kosei Fujita vs. Yoh – La lucha que sorprendió a todos y demostró el potencial de la nueva generación en NJPW.

Sareee vs. Syuri – Una guerra técnica y física que reafirma la calidad del wrestling femenino japonés.

Bandido vs. Konosuke Takeshita – Un festín de spots y ritmo frenético que levantó a todos de sus asientos.

Hangman Page vs. Jon Moxley – Intensa, emocional y violenta, una de las rivalidades más bien construidas del año.

► Los luchadores del año: ¿quiénes se perfilan?

Embed from Getty Images

En la categoría varonil, Hangman Page es el gran favorito. Su victoria en All In para convertirse en campeón mundial, combinada con su rendimiento en luchas clave, lo han colocado como el rostro de AEW en este renacimiento.

En cuanto a las mujeres, la carrera está muy pareja entre Mercedes Moné y Toni Storm. Mercedes ha traído una frescura e impacto inmediato desde su regreso, mientras que Toni ha mantenido un nivel altísimo de calidad e interés. El resto del año será clave para definir a la ganadora.

► Lo que viene: un segundo semestre cargado de acción

Embed from Getty Images

El 2025 aún tiene mucho que ofrecer. Eventos como el G1 Climax, SummerSlam, y los próximos PPV de AEW y WWE prometen mantener la emoción en lo más alto. También habrá que seguir de cerca el desarrollo de nuevas estrellas, el desenlace de grandes rivalidades y las sorpresas que siempre acompañan a este deporte-espectáculo.

Por ahora, AEW lidera la carrera por los premios de fin de año, pero aún queda medio año y en la lucha libre, todo puede cambiar en cuestión de semanas. El ring está servido, y el espectáculo continúa.