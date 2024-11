Cada vez que Will Ospreay forma parte de un cartel, ese show se convierte en imperdible. Aunque AEW Full Gear 2024 tenía muchos puntos de interés, sobre el papel, la lucha entre Ospreay y Kyle Fletcher, por la calidad no sólo de «The Aerial Assassin», sino de ambos implicados (amén de una rivalidad bien construida), lucía como la más atractiva.

Y al contrario que el «opener» y el Konosuke Takeshita vs. Ricochet, finalmente el Ospreay vs. Fletcher estuvo a la altura de las expectativas. Más allá de la actuación de estos gladiadores, su certero resultado elevó la calidad del propio choque, al perder Ospreay —y de manera limpia, sin interferencia alguna—, obteniendo así Fletcher la mayor victoria de su carrera.

Doble acierto valorado hoy por Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter con 5.25 estrellas, destacando las reacciones del público (algo de lo que precisamente Full Gear 2024 no pudo presumir) y cómo Ospreay y Fletcher se jugaron el tipo, especialmente el británico, en pos de que el australiano saliera convertido en una estrella.

NOT ON THE STEEL STEPS!



