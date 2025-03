Ejecutivos de WBD no están preocupados por las críticas en internet sobre AEW

En Warner Bros. Discovery no están preocupados por los números de audiencia de AEW, según informe.

Pero antes, un poco de contexto:

En redes sociales, en especial cuando se publican reportes sobre las cifras de audiencia de los semanales de AEW, siempre se arma un innecesario debate entre la hinchada de la WWE y AEW.

Aún cuando siempre se confirma que no son los datos de Max o Prime Video, si no los de TBS o TNT, se comparan con los de WWE que sí incluyen el rating de Netflix.

Ni hablar de que no es comparable una compañía de menos de 10 años de existencia a otra que mal contados tiene o ya pasó por los 70 años.

Igual mientras personas sean apasionados por compañías y no por el deporte, el debate seguirá y seguirá.

Pues parece que a los ejecutivos de Warner Bros. Discovery (Desde ahora WBD), no les trasnocha esos números.

►Warner Bros. Discovery: «¡Tranquilos!».

Hablando en Beyond The Bell, una sección de preguntas y respuestas de Fightful, Andrew Zarian reveló lo anterior.

El vídeo titulado: «Triple Threat Set | Moxley vs. Cope | Beyond the Bell w/ Andrew Zarian & Rich Stambolian 3/25/25».

Y cito.

“He escuchado cosas muy positivas de WBD. Les mencioné los ratings y el ruido en internet, y no les importa. Ni siquiera les afecta. El discurso en internet no les llega en lo más mínimo, y estamos hablando de personas en posiciones clave dentro de la empresa.

También dejó caer lo que se avecina por la esquina.

«Para aquellos que no escucharon la noticia del día, AEW probablemente transmitirá un bloque de 4 horas durante la Copa Stanley. «Hay varias ideas en juego, pero parece que será una combinación de Collision y Dynamite, y lo van a hacer a lo grande, lo van a convertir en un gran evento».

Si quieres escuchar a Zarian decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el vídeo.

Lo primero lo dice en 34:18.

Lo segundo en 54:50.