EJ Nduka, de AEW, evitó pelea en un avión

El talentoso EJ Nduka ha vuelto a ser noticia luego de mucho tiempo. Y es que, el luchador de AEW, quien nunca ha debutado en la televisión dentro de AEW desde que firmó en 2023 con la empresa, aunque sí tiene dos luchas televisadas en ROH, hizo un acto de buen samaritano.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el luchador, de 35 años de edad, reveló que recientemente tuvo que separar y evitar una pelea en un avión, aunque no como todo el mundo podía imaginarse, sino con suavidad en sus actos. Así fue como narró su experiencia:

«Acabo de detener una pelea en el avión.

Una azafata luego se me acercó y me dio las gracias.

Ella dijo: ‘Gracias por desescalar la situación con calma porque yo no habría podido hacer nada’.

Ella dijo: ‘Literalmente podrías haberlos agarrado a ambos de las manos y lanzarlos’ 😭😭

@AmericanAir de nada, porque Dios sabe que terminé esa pelea rápida porque no quería quedarme atrapado en ese vuelo con un tipo borracho y un tipo terco… tu chico tiene hambre».

I just broke up a fight in the plane

flight attendant later came up to me and thanked me.

She said “Thank you for calmly descaling that situation because I couldn’t have done anything”

She said “you literally could have grabbed them both by their hands and thrown them” 😭😭

— EJ Nduka “The Judge” (@EjTheJudge) August 10, 2024