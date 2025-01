Ehtan Page tenía contemplado retirarse de la lucha libre

Después de perder el Campeonato NXT, Ethan Page hizo todo lo posible por recuperar el título, pero fracasó, lo que lo llevó a deprimirse y a hacer una promo que sonaba como un anuncio de retiro. Je’Von Evans salió para intentar hacerle cambiar de opinión, pero a Page no le gustó la charla motivadora y lo atacó en la edición de NXT del 12 de diciembre, sacando un lado despiadado de sí mismo que también vería eventualmente destrozar a Cedric Alexander y Dante Chen.

► Ethan Page decepcionado por perder el Campeonato NXT

Durante una entrevista reciente en «Busted Open After Dark», Ethan Page dijo que hablaba en serio cuando dijo que consideró dejar la lucha libre en la promo antes mencionada. Además, mencionó que había hablado con Shawn Michaels sobre la posibilidad de convertirse en entrenador, ya que no quería volver a subirse al ring porque no podía soportar otra derrota.

«Tengo 35 años; tengo dos hijos y una esposa. Renuncié a toda mi vida para traerlos aquí, mudarme a Orlando, desarraigarme de la casa de mis sueños en Michigan. He estado gastando tanto dinero para mantener a mi familia feliz mientras estamos aquí, y todo lo que he estado haciendo desde que perdí el campeonato es decepcionarlos».

«¿Llegar a la conclusión de que estaba dispuesto a alejarme de todo y luego que este chico de 20 años saliera y tratara de darme consejos de vida? No había sonreído en semanas. ¿Cuando le rompí la mandíbula? Esa es la sonrisa más grande que he tenido«.

Desde aquel ataque de Ethan Page a Je’Von Evans, los objetivos de Ethan Page lograron cambiar, y ya pasó de ser alguien que buscaba reconquistar su título a un tipo más peligroso que nunca, situación que parece disfrutarlo semana a semana.