Effy se retracta y aplaude WWE ID y WWE EVOLVE

El popular luchador independient y actual Campeón Mundial de GCW Effy celebra los proyectos ID y EVOLVE que ha comenzado recientemente la WWE para buscar nuevo talento salido de la escena independiente mientras a su vez con el NIL (Next in Line) intentan nutrirse de atletas universitarios. Sus declaraciones provienen de su pódcast, Weekend at EFFY’s.

► WWE ID

“¿Quieres volverte loco con este impulso de positividad? Voy a completar esto con más ejemplos más adelante. Aquí tienes otro impulso de positividad, esto va a sonar una locura. Pero aquí está mi bandera blanca, ¿vale? Como campeón mundial, como Effy, como alguien a quien se le consulta en la lucha libre, he tenido a mucha gente preguntándome quiénes forman parte del programa y quiénes no, y que estaban en su propio espacio sobre lo que WWE está haciendo con el programa WWE ID, y creo que se sorprenden porque vienen a ‘Hot Take’ Effy, y yo pienso que es la mejor idea de la historia.

Voy a decir esto: Zilla Fatu, estuve sentado detrás de un edificio con él en Chicago, y dije que si yo estuviera en NXT ahora mismo, estaría pagando a tipos como tú, que están realmente aprendiendo el oficio en las independientes, porque podría sentarme aquí todo el día; hay tantas cosas que aprendes en adaptabilidad, desempeño y en la forma en que trabajas cuando tienes una variedad tan amplia de promociones, experiencias, lugares y oponentes con los que trabajar. No hay mejor forma de volverse bueno en la lucha libre que luchando, y no siempre luchando en condiciones clínicas, estériles o de entrenamiento, sino obteniendo experiencia real. Dije que, si yo estuviera en NXT, les estaría pagando bajo la mesa para asegurarme de que no se fueran de las independientes en este momento, porque es difícil.

Es tan difícil, si no eres lo mejor de lo mejor, ganar dinero haciendo esto, como para que te digan: ‘Creemos que estás bien. Te vamos a dar un poco de dinero extra, un contrato y algo de visibilidad. Queremos que sigas trabajando, y pensamos que te va a rendir.’ Es una gran manera. Podemos hablar de la logística de evaluación de riesgos y de no tenerlos en plantilla y todo eso, pero en realidad es como si ellos dijeran: ‘Oye, no es fácil ser un luchador independiente. Creemos que esto es bueno. No tenemos nada por ahora, y pensamos que deberías crecer un poco. Veamos qué haces con este bono. Veamos qué haces con un poco de dinero.’

Podría decirlo todo el día; podrías tener a cien personas inscribiéndose a lo que están ofreciendo, lo cual es un dinero increíble, que cambia la vida y la carrera, en el sentido de que sigues trabajando y siendo tú mismo, simplemente continuando lo que haces con mayor visibilidad. Es una cantidad baja de dinero en la que realmente están invirtiendo, pero te preguntan: ‘¿Puedes hacerlo? ¿Puedes lograrlo con un pequeño empujón?’. Es impresionante ver que están velando por la salud de las independientes, porque si estos luchadores son buenos en la lucha libre independiente, los que realmente son buenos se irán a cualquier otro lugar o dejarán de luchar, ya que se vuelve muy difícil allá afuera. Este programa es increíble».

► WWE EVOLVE

«Aquí está lo que realmente va a confundir a la gente. Necesito que alguien en Google me haga un favor, ¿de acuerdo? En el pasado, he sido extremadamente crítico, mordaz, pero también creía que estaba en un lugar de respeto, en mi propia versión de la lucha libre, protegiendo al luchador, asegurándome de que mi información no se usara de una manera en la que no se me atribuyera correctamente. Quien pueda cambiarlo y hacer que la imagen de Gabe Sapolsky no sea solo una foto mía siendo sarcástico, por favor, háganlo. El nuevo programa WWE ID ha evolucionado ahora para incluir su programa EVOLVE, sobre el cual en su momento tuve mis quejas. No solo porque no fui incluido, sino porque creo que las tarifas de pago que podían ofrecer en ese entonces no eran las mejores, y los luchadores realmente usaban el programa para ir en otras direcciones.

Gabe estuvo fuera del mapa por un tiempo, pero coincidimos en muchos shows. Nos encontramos varias veces en un entorno profesional, y ahora ha convertido eso en otro programa para WWE, que originalmente debía ser un sistema de desarrollo. Las cosas se salieron de control por mucho tiempo, pero ahora estos luchadores del programa WWE ID tienen la oportunidad de entrar en ese sistema y hacer shows allí mientras siguen trabajando en las independientes. Así que, mis respetos, hermano. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Podemos no coincidir en que menciones mi nombre en tus seminarios y hables sobre lo que hago, pero la salud de la escena independiente es la salud de toda la lucha libre.

Si existen pasos, caminos y formas claras para que personas que no sean Effy puedan decir: ‘Necesito saber hacia dónde voy. Necesito saber que hay un camino para poder mantenerme a través de la lucha libre’, entonces no puedo criticar a nadie más que esté brindando esas oportunidades y haciendo de eso su misión de vida. Puedo no estar de acuerdo con cómo se hizo en el pasado, pero tengo que decirlo: bravo. No creo que lo primero que aparezca en Google cuando busques a este hombre, que ha hecho muchas cosas, deba seguir siendo una imagen mía. No puedo ignorar los logros de nadie. Era gracioso. Es divertido. No voy a retractarme de eso. Es hilarante que cuando lo busques en Google, salga yo porque fui malicioso. Pero la broma ya pasó su ciclo. Es 2025, impulso de positividad. Pongan la foto del hombre, muestren lo que ha logrado, sáquenme de ahí, y hagamos buena lucha libre«.