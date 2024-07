Edwards se burla de Muhammad: «No intimida en absoluto»

Leon Edwards se está riendo mucho de Belal Muhammad. Los dos pesos welter destacados chocarán en una revancha el sábado por el título de peso welter de Edwards en el evento principal de UFC 304.

Antes de la pelea, Muhammad y su equipo no han sido tímidos en hacer grandes proclamaciones sobre su peleador, incluido el entrenador de Muhammad comparando el boxeo del nativo de Chicago con el de Canelo Álvarez y el propio Muhammad entrando repetidamente en detalles elaborados sobre cómo planea «torturar» a Edwards durante cinco rondas y pintando un escenario de ensueño de una victoria por decisión decisiva para ganar el cinturón.

Para Edwards, todo ha sido un poco extraño.

“Todo esto, si fuera yo, sí, no me volvería loco, delirante y demás, y simplemente tiraría mierda al azar, pero [al menos estaría diciendo], ‘Voy a noquear a este tipo y abrirlo en canal’. Quieres violencia en esto. Si pudiera soñar este escenario en mi cabeza, soñaría con violencia. No soñaría con ir a una decisión. ¿Sabes a qué me refiero? Son solo pensamientos extraños los que están sucediendo.

“Es la persona menos intimidante. No hay nada que la intimide. Digamos que estamos en la calle y veo a Belal Muhammad. No le tendría miedo en absoluto, así es como lo veo. No intimida en absoluto. Eso es todo”.

Edwards, de 32 años, es actualmente el peleador número 3 libra por libra del mundo según MMA Fighting. Está invicto en 13 combates desde 2015 y capturó su título con un legendario nocaut de remontada sobre Kamaru Usman en 2022. Edwards luego defendió su cinturón de peso welter dos veces en 2023, derrotando a Usman nuevamente antes de superar a Colby Covington en una pelea unilateral.

Muhammad, de 36 años, también está invicto en 10 peleas consecutivas de UFC desde 2019. En los últimos años, ha dominado a la oposición con su lucha libre y su ritmo de trabajo agresivo, venciendo a gente como Gilbert Burns , Sean Brady y Vicente Luque . Antes de UFC 304, Muhammad prometió que también planea superar a Edwards en golpes además de en lucha libre, aunque Edwards no le da mucho crédito a esa promesa.