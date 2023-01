Edwards: “Revancha contra Usman será diferente”

El campeón de peso welter de UFC, Leon Edwards, se está preparando para enfrentar a Kamaru Usman por tercera vez en su carrera en UFC 286, y espera que la pelea no se parezca en nada a los encuentros anteriores.

Esta vez, Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) ingresará a la jaula como campeón frente a una multitud local en el O2 Arena de Londres. Sabiendo que será el último hombre en caminar hacia el octágono en el evento, Edwards no solo ha estado visualizando el momento en que golpea la cortina y la reacción de la multitud, sino también cómo se desarrollará la pelea en su tercer encuentro con Usman.

“Esta vez será una pelea totalmente diferente. Nunca he perdido en el Reino Unido. Nunca he perdido en UFC Londres. … Pro y aficionado. Entonces, estoy tomando esa confianza en eso. Estoy tomando la confianza de saber que puedo noquearlo. Me estoy tomando la confianza de saber que puedo derribarlo. Estoy tomando la confianza de saber que una vez que toca la lona y estoy en la cima, estoy mucho mejor. Solo todos tomándolo en cuenta. Mi herencia, mi historia, todo va en ella. Simplemente no puedo ver cómo viene y me golpea”.

En UFC 278, Edwards logró un regreso para la historia. Abajo en las tres tarjetas oficiales antes de la ronda final, Edwards sabía que tenía que terminar la pelea, y lo hizo de manera espectacular con un nocaut con una patada en la cabeza . El momento ganó el Regreso del año 2022 de MMA Junkie y empató la serie con los dos luchadores en una victoria por pieza.

Edwards admite que la noche en que ganó el título de peso welter no fue su mejor actuación. Las cosas iban muy parecidas a la primera reunión con Usman en 2015. Eso fue hasta que Edwards lo noqueó en la última ronda de la revancha.

“Para vencer al libra por libra en su peor noche, creo que es una de mis peores actuaciones en lo que respecta a mi carrera en el UFC. Ser capaz de mantener la calma bajo eso al entrar en la quinta ronda y obtener el KO, creo que eso demuestra mi carácter. Eso muestra mi coeficiente intelectual mental para el juego de lucha, en cuanto a saber cuándo conectar ese tiro.

Creo que tomando todo eso en la pelea, será una buena noche para mí. Sé que es duro, sé que es bueno, no me engaño. Sé que es un buen peleador, pero realmente creo que soy mejor y no puedo ver cómo viene y me gana en Londres”.