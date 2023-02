Edwards nombra quién será próximo campeón británico

El campeón de peso welter de UFC, Leon Edwards, compartió sus pensamientos sobre quién podría ser el próximo campeón británico de UFC.

Edwards es solo el segundo peleador del Reino Unido en la historia de UFC en tener en sus manos el oro indiscutible. Antes de él, Michael Bisping fue el único arma en este frente después de que noqueó a Luke Rockhold por el Campeonato de peso mediano de UFC en UFC 199.

Mientras tanto, ‘Rocky’ soportó un viaje largo, a menudo frustrante, hacia el título. Edwards no había perdido una pelea en siete años cuando tomó nada menos que al último hombre para vencerlo: Kamaru Usman. La estrella de Birmingham derrotó al campeón reinante durante mucho tiempo con una explosiva patada en la cabeza en la quinta ronda de UFC 278.

Leon Edwards se sentó con Michael Bisping en su podcast Believe You Me . Durante su charla, ‘Rocky’ reveló quién cree que podría ser el próximo luchador en traer un Campeonato de UFC al Reino Unido.

El rey de la división de peso welter de UFC cree que la estrella en ascenso de peso pluma Arnold Allen puede tener lo que se necesita para ser un campeón. La pareja entrena en el mismo gimnasio y Edwards ha sido testigo de cerca de las habilidades de Allen.

“Probablemente diría Arnold Allen. Está en mi gimnasio. Veo lo bueno que es. Veo cómo trabaja. ¿Y en qué, bistec ganador de pelea 9-10? ¿Igual que yo? Así que probablemente iría con Arnold. Sí, porque es bueno, hombre”.

Antes de su pelea por el título el año pasado, Leon Edwards estaba en lo más alto de una racha invicta de 10 peleas. Salvo un no-contest con Belal Muhammad, ‘Rocky’ mantuvo su impulso. Arnold Allen, mientras tanto, está en una impresionante racha ganadora de 12 peleas en este momento.

En su presentación más reciente, Calvin Kattar cayó sobre él al comienzo de la segunda ronda debido a una lesión en la rodilla. Antes de eso, podría decirse que Allen tuvo su actuación más impresionante hasta la fecha, desmantelando al contendiente de peso ligero Dan Hooker en menos de tres minutos.

La creencia de Edwards de que Allen algún día podría conquistar la división de peso pluma parece estar bien fundada por ahora.