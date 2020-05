Edge y Randy Orton ya tienen fecha de vuelta a las pantallas tras WrestleMania 36

La salida del retiro de Edge fue trazada desde el minuto uno para que quedase ligada a Randy Orton, dando continuidad a una historia iniciada en la "Ruthless Aggresion Era". Y como no podía ser de otra forma, el ángulo que se dio en mitad del último Royal Rumble varonil desembocó sobre WrestleMania 36. Un "Last Man Standing" criticado por su excesiva duración (segundo combate más largo de la historia del magno evento), pese a que Edge asegurara que encantó al legendario Bret Hart.

Parece que con el resultado del choque, donde Edge salió con el brazo en alto, la historia de hostilidades entre estos veteranos concluyó. Aunque ahora, curiosamente, los dos volverán a la programación por primera vez tras WM 36 bajo el mismo episodio de WWE Raw, como anunció el Imperio McMahon ayer durante el show rojo.

Que WWE etiquetara en el mismo tuit a "The Rated-R Superstar" y "The Viper" (aunque en el vídeo emitido en Raw también se anunciara a Becky Lynch), ha levantado lógicas especulaciones.

IS WE GOING TO SEE RATED RKO pic.twitter.com/jq5HiVaJlK