La vinculación de Edge y Randy Orton con la historia del PPV Backlash

Que hablen de uno, mal o bien, pero que hablen. Esta frase atribuida a Salvador Dalí supone uno de los puntos inamovibles del libro de estilo de WWE. De lo contrario, no se entendería la promoción del previsto Edge vs. Randy Orton de Backlash 2020 como el "posible mejor combate de lucha libre de la historia". Et voilà, poco tiempo la faltó a CM Punk para hacer mofa de tal eslogan. A fin de cuentas, todo ruido sirve de promoción.

Pero ahora, un servidor quiere centrarse en la quizás no casual concreción de este combate para un PPV con bastante solera dentro del Imperio McMahon, cuyo estreno se remonta a 1999, y que tras dos años de ausencia, regresa al calendario de la empresa.

► Backlash a través de Edge y Randy Orton

Y a lo largo de dos décadas, "The Rated-R Superstar" y "The Viper" han dejado una importante ristra de momentos memorables en Backlash, cita que fue concebida originalmente como escenario de revancha para varios de los encuentros vistos semanas atrás en WrestleMania. De hecho, Edge compitió en su primera edición, cuando formaba parte de The Brood.

Pero la relevancia de Edge no se dio hasta la entrada de la "Ruthless Aggression Era". Backlash 2005 puede considerarse el inicio del despegue definitivo del veterano hacia los puestos estelares, después de hacerse con el maletín Money in the Bank el mes anterior en WrestleMania 21. Su victoria contra Chris Benoit perfiló su cambio a rudo; bando en el que permaneció hasta 2010, suponiendo uno de los secretos de su éxito y su consideración como principal villano de la marca SmackDown.

Dos años después, Edge fue protagonista del póster oficial de Backlash 2007, ya consolidado en su estatus de rudo estelarista, disputando un excelente Fatal 4-Way contra John Cena, Shawn Michaels y Orton. Derrota que como muchas otras veces a lo largo de la carrera de Edge, sólo supuso una distracción para una inminente victoria. Pero además, marcó su despedida de la marca roja: al mes siguiente, "The Ultimate Opportunist" hizo honor a su apodo al canjear su arrebatado maletín a Mr. Kennedy sobre The Undertaker. Así, Edge conseguía por primera vez el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Y de impar en impar, Backlash 2009 albergó otro importante hito, también en torno al extinto "Big Gold Belt". He aquí la última participación de Edge bajo una edición de este evento hasta la que veremos el próximo 14 de junio. Y su despedida se saldó con una victoria frente a su archienemigo Cena, provocando que dicho título fuera exclusividad de SmackDown hasta la unificación de marcas en 2011.

Mientras, puede decirse que Backlash guarda aún mayor peso en la carrera de Randy Orton. Si la entrega de 2004 es recordada como una de las mejores, mucho tiene que ver en ello el combate extremo que el entonces "Legend Killer" mantuvo con Cactus Jack. Analizada ya por este autor su importancia para el ascenso de Orton y la percepción que a partir de entonces tuvo la directiva hacia él, estamos ante una de las numerosas joyas salidas de la era más completa de WWE.

Tras la entrega de 2007 ya comentada, hubo que esperar a la siguiente edición para que Orton llegara como monarca. Previa de lo que, a su vez, llegaría en 2009. Una historia con Triple H que se mantuvo latente y que de alguna manera, sirvió para que Orton se cobrara su venganza: recuperó el Campeonato WWE bajo una versión más psicótica de su personaje, durante una lucha de tercias junto a The Legacy.

Aunque Backlash también fue marco para una de sus derrotas más decepcionantes hace tres años, y bajo el bando técnico. Sí, supongo que la tendrán todavía muy presente. Un Jinder Mahal recién aupado a primera plana sorprendió a la comunidad luchística de internet venciendo a Orton en Backlash 2017, y a su vez, poniendo fin al último reinado mundial del "Apex Predator" hasta el momento.