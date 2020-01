Este domingo se celebró Royal Rumble 2020, el primer PPV del año para WWE,el cual fue un espectáculo con sus altos y bajos, pero sus puntos más destacados ocurrieron gracias a a la naturaleza impredecible del desarrollo y sus resultados.

Uno de esos momentos fue cuando se anunció el lugar número 21 de la batalla campal varonil, en una densa nube de humo, hacía su tan esperado regreso la Superestrella categoría R, Edge después de casi 9 años.

Edge quien, a pesar de desmentir categóricamente los rumores de su regreso, simplemente confirmó la información que dio Mike Johnson de Pro Wrestling Insider hace pocos días. Sin embargo, la emoción de los fanáticos fue muy grande, y hasta el propio luchador también dejaba ver que estaba a punto de quebrarse y llorar.

► ¿Edge vs. Randy Orton para Wrestlemania 36?

El 11 veces Campeón entró en la batalla campal varonil en el puesto 21 y pasó a ser uno de los últimos tres sobrevivientes del encuentro, logrando eliminar a AJ Styles, Luke Gallows y Randy Orton, a quien traicionó luego de que ambos trabajaran juntos por un rato, recordando su etapa como compañeros en el equipo Rated-RKO.

Dave Meltzer habló sobre el Royal Rumble 2020 en la última edición de Wrestling Observer Radio y mencionó que se darían tres posibles encuentros para WrestleMania 36.

Según Meltzer, Edge estaría programado para enfrentar a Randy Orton en el Show of Shows, lo cual tendría sentido considerando que este domingo se plantó la primera semilla entre ambos con la eliminación de «La víbora». Los otros dos encuentros que se mencionaron fueron Roman Reigns vs. The Fiend por el Campeonato Universal WWE y Brock Lesnar vs. Drew McIntyre por el Campeonato WWE, que surgió como consecuencia de lo acontecido anoche.

«Edge está luchando con Randy Orton. Roman Reigns está luchando con Bray Wyatt, Brock Lesnar está luchando con Drew McIntyre.»

Mike Johnson de PWInsider reveló que se hizo todo lo posible para mantener en secreto el regreso de Edge, a tal punto que fue trasladado en un jet privado a Houston, Texas, en la mañana del domingo, y acotó que «en algún momento del día fue llevado a la arena, en donde permaneció oculto de todos hasta que fue su momento para hacer su regreso al ring.»