Mucho se habló del rival de Brock Lesnar para el Royal Rumble 2020 y por fin se confirmó que el Campeón WWE entrará como número uno en la batalla campal de este año.

Se habló bastante de un encuentro individual exponiendo su título, con Drew McIntyre como su rival. Eso no ocurrió. Pero ahora se rumora en redes con que Edge sea el rival de Lesnar en WrestleMania 36.

► Edge vs Brock Lesnar

Anoche, en el Wrestling Observer Radio posterior a Raw, Dave Meltzer dejó en claro estos rumores, creados por los fans. Edge no luchará en WWE contra Lesnar, por lo menos por ahora. Y sí, su regreso está casi que confirmado, pues aunque él lo niegue, ha entrado en mayor contacto con la empresa de forma reciente.

«Ahora que recuerdo algunas cosas certeras que me han dicho, quiero decir que Edge no luchará contra Brock Lesnar. No será en el Royal Rumble ni en WrestleMania. De hecho, me dijeron rotundamente que Edge no luchará contra Brock Lesnar«.

En el pasado se ha dicho que Paul Heyman seleccionará a uno de sus chicos para enfrentarse a Lesnar, por lo que qué mejor manera de elegir al próximo rival de La Bestia en El Show de Shows, que haciendo que su rival lo elimine de la batalla campal de 30 hombres.

Por primera vez en muchos años, el panorama de cara a WrestleMania no es claro. Porque Lesnar tiene múltiples opciones de adversarios, aunque los fans en redes se decantan por Kevin Owens como el elegido. Caín Velásquez y Tyson Fury tampoco dejan de ser buenas opciones, aunque el propio Meltzer los haya descartado hace un par de semanas.

Así que ya habrían 3 Superestrellas de la WWE fuera de la ecuación que involucra a Brock Lesnar en uno de los duelos estelares de WrestleMania 36… así las cosas, el panorama luce bastante interesante y con muchas opciones.