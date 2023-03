Edge valora la evolución del Judgment Day sin él

Edge fue el líder inicial del Judgment Day pero finalmente Finn Bálor, Damian Priest y Rhea Ripley lo echaron a patadas. Antes de que Dominik Mysterio se uniera a ellos. Y desde entonces se encuentra en una rivalidad que llevará al miembro del Salón de la Fama a enfrentar a ‘The Prince’ en una lucha Hell in a Cell en WrestleMania 39. Ya sabemos que el cambio creativo lo dio la WWE porque ‘The Rated-R Superstar’ no estaba conforme con la dirección por donde iba a ir la facción. Ahora, ¿cómo ha visto su evolución? De ello estuvo hablando en After The Bell.

> Judgment Day sin Edge

“Se ha convertido en algo completamente diferente y mejor, honestamente. Donde está ahora es el objetivo que tenía en mente. Realmente pensé en el concepto de The Judgement Day, la idea detrás de esto era: ‘aquí están estas personas talentosas que realmente sentí que no estaban teniendo la oportunidad que merecían, y si tuvieran esa oportunidad, podrían volar con ella’. Los había estado observando a todos desde NXT y los estuve vigilando todos estos años. Cuando me preguntaron sobre cómo comenzar un grupo y quién estaría en él, los primeros nombres que dije fueron Priest, Ripley, Balor. Cambió y se transformó y pasó por muchas permutaciones diferentes”.

Edge habló también de si el Judgment Day estará donde está actualmente con él a los mandos:

“Honestamente pensé que tal vez llegaríamos a esta parte de la historia, ahora. Tienes que averiguarlo. Afortunadamente, se les dieron las riendas para llevar esto en una dirección diferente, una dirección completamente diferente a la que tendría con Edge al timón porque con Edge al timón, está nadando contra la corriente porque estamos tratando de hacer que la audiencia conectara con los personajes, pero conocen la historia de fondo de esos personajes, conocen la historia de la vida real, conocen la historia de Adam, así que es como: ‘No queremos odiar a este tipo porque luchó por algo que quería recuperar. También está haciendo algo que nadie ha hecho antes. Está luchando con una fusión triple en el cuello. Nadie ha hecho eso nunca’. Puede ser difícil odiar eso. Estaba intentándolo. Estaba probando todos los trucos del libro del rudo de la vieja escuela. Simplemente no iba a funcionar. Podría haberlo hecho, eventualmente, con más tiempo, pero habría requerido mucho más trabajo. Afortunadamente, los cuatro, con la adición de Dom, han tomado esta cosa en direcciones completamente diferentes. Son más ellos mismos, y cuando puedes ser más tú mismo, lo más probable es que funcione porque vas a inyectar algo de realidad al personaje, verdades e intereses reales, y hablarás de la manera en que lo harías”.

¿Qué te parece la evolución del Judgement Day?