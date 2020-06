Edge: "Roman Reigns debió romper la racha de Undertaker"

la racha de Undertaker

A vueltas con el documental 'Undertaker: The Last Ride', en el candelero por su presunta escenificación del final de la carrera del "Deadman" (apenas un par de días después desvirtuada), el "Streak" de este ha sido uno de los temas que también se han tocado a la hora de hacer sumario de tan legendaria carrera.

Si bien el propio Mark Calaway cree que aquella controvertida decisión creativa fue buena para los negocios, por otra parte, "The Phenom" considera que Brock Lesnar realmente no necesitaba tal hazaña para elevar su estatus.

«Obviamente, en la mentalidad de Vince [McMahon], si no hubiera sido Brock, ¿quién habría sido? Mi mayor preocupación era asegurarme de que Vince estaba seguro de lo que estábamos haciendo y que era lo que quería hacer. No sentí que Brock lo necesitara. Brock ya era una gran estrella, y no iba a ayudarlo de ninguna forma.

«Mi única preocupación era que podría haber habido alguien en el futuro que podría haberse beneficiado más de eso; podría haber sido Roman [Reigns]».