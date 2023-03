Edge se acerca al final de su carrera pero todavía no colgará las botas y antes de hacerlo tiene algunas luchas en mente que quiere realizar. Ello mientras rivaliza con el Judgment Day de cara a una lucha mano a mano con Finn Bálor dentro de la Celda Infernal en WrestleMania 39.

> Las luchas que quiere Edge

“Tenía una lista de muchachos con los que quería subir al ring y una lista de talentos que, si puedo ayudar de alguna manera, quería poder intentar ayudar también. En el lado femenino, Rhea Ripley fue uno de esos. Así que toda la formación de Judgement Day y todo eso fue para intentar honestamente ayudar a Damian Priest, Ripley y Bálor a obtener una mejor posición dentro de la compañía porque pensé que se lo merecían. Creo que todos son realmente, realmente talentoso. Si lo miro, luché contra AJ, luché contra Finn, luché contra Priest, luché contra Roman, luché contra Daniel Bryan, ya sabes, esos eran todos los muchachos en la lista.

“Me encantaría estar allí con un tipo como Montez Ford, porque realmente siento que su ventaja es que algún día será campeón, realmente lo creo. Me gustaría entrar allí con Sami Zayn, nunca hemos estado allí juntos. Creo que sería genial, muy divertido también. Kevin Owens, luchamos una vez en el Madison Square Garden, sin televisión. Fue una explosión. Él es otro tipo.

“Me encantaría estar allí con Sheamus. Honestamente, casi, tal vez más que nadie. Porque siento que en esta etapa de nuestras carreras, y con la historia que podemos contar ahora, el tipo de lucha que podríamos tener ahora, sería mucho mejor de lo que hubiera sido hace 15 años, y es un tipo que no importa cuántos años hayamos estado en la empresa, nunca hemos tenido una lucha mano a mano, me parece una locura. Así que siento que eso necesita ser rectificado. Me gustaría entrar con esta encarnación de Drew McIntyre. Sería bueno volver a entrar allí con Rey [Mysterio]. Solo me estoy divirtiendo. Honestamente, esa es la parte hermosa de esto”.

¿Contra quién te gustaría ver a Edge?