Edge y Beth Phoenix vencieron a Finn Bálor y Rhea Ripley en Elimination Chamber 2023. Próximamente, veremos cómo continúa esta historia, y si llega hasta WrestleMania 39; cabe mencionarse que Ripley ya está programada para luchar contra Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown en el magno Evento Premium. De todas maneras, ahora nos enfocamos en la conferencia de prensa después de este reciente show y lo que estuvo diciendo “The Rated R Superestar” sobre su retiro.

► Edge, tras Elimination Chamber 2023

“Trato de no tomar decisiones firmes, pero esto es lo que puedo decir sobre esta noche. Estuve retirado durante nueve años. Regresé e hice equipo con mi esposa, con quien me casé mientras estaba retirado y tuve dos hermosas chicas. El hecho de que lleguemos a hacer esto, nunca pensé que esto sucedería. Estamos ahí afuera, y si parece que lo estamos teniendo, es porque lo estamos, nos lo estamos pasando genial. Puedo pararme hombro con hombro con esta mujer. Llegamos a realizar movimientos que nunca antes habíamos intentado, y lo conseguimos. Ella no ha luchado en un combate en un año y un mes. Salta allí esta noche en ese tipo de olla a presión contra dos talentos como esos Realmente no estoy pensando en lo que voy a desayunar mañana, y mucho menos en lo que voy a hacer cinco, seis, siete, dentro de ocho meses. Diré que me gustaría que fuera en Canadá (su retiro)“.

¿Qué te pareció la victoria de Edge y Beth Phoenix en Elimination Chamber 2023?