Frankie Edgar sabe que podría seguir yendo más allá de su próxima pelea en UFC 281 , pero ya declaró que el 12 de noviembre será la última vez que competirá en artes marciales mixtas.

Un ex campeón de peso ligero de UFC, que también luchó por el oro en las 145 libras y se mantuvo firme en el ranking de peso gallo, el veterano de 40 años decidió antes de su regreso a la acción que era hora de terminar su carrera.

Según Edgar, no hubo un solo momento que condujo a su decisión, sino una multitud de factores que finalmente lo llevaron a anunciar su retiro inminente.

“Son muchas cosas que pensaría. La forma en que mis peleas han ido últimamente también condujo a eso. Mi cuerpo, me estoy haciendo mayor. Me siento genial. En el campamento, soy una persona de mente tan fuerte que siempre tengo excelentes campamentos. Siempre me siento bien, pero el cuerpo pasa factura a lo largo de los años y solo quiero seguir adelante y ver qué sigue.

“Sé que no puedo pelear para siempre. Definitivamente podría atarme a un par de años más, probablemente, pero sé que nunca pasaré al siguiente capítulo de mi vida. Creo que ahora estoy siendo egoísta cuando todavía estoy tratando de perseguir esto y tengo una familia e hijos que quieren tener sus propios objetivos. Me quieren cerca y probablemente quieren que pueda hablar bien y tener mi ingenio sobre mí. Justo ahora es probablemente el mejor momento”.

Las dos últimas peleas de Edgar terminaron en violentos nocauts, pero también se enfrentaba a dos de los mejores pesos gallo del deporte, Marlon “Chito” Vera y Cory Sandhagen.

Si bien aún goza de buena salud y no sufre enfermedades graves por su carrera como peleador, el nativo de Nueva Jersey sabe que juega contra el tiempo al continuar absorbiendo daño en todas y cada una de las peleas. Las preocupaciones sobre el posible daño cerebral en los deportes de combate deberían ser algo en lo que piensen todos los luchadores, y Edgar dice que, aunque se siente bien en este momento, era imposible ignorarlo.