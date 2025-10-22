Eddie Kingston: «Yo iba con quienes vendían droga»

El siempre polémico luchador de AEW Eddie Kingston habla de mentalidad y culpa, lesiones y regresos, carrera y filosofía, relaciones y vida personal. Todo ello mientras está dando los primeros pasos de su nuevo capítulo en la casa Élite y en la lucha libre profesional después de haber superado nuevamente una grave lesión.

► En palabras de Eddie Kingston

Vida y personalidad

“Fui criado por mi tío Kevin, que en paz descanse, y mi padre me decía: ‘La vida va a ser dura. Haz lo que tengas que hacer para sobrevivir y sigue adelante.’ Eso es todo. Sin protagonismo, sin nada más. Esa es la forma en que mi familia era. Somos católicos, creemos en Dios, y eso es todo. Sí, es una locura que la gente me diga que los inspiro, pero no es que me odie. Tengo mucha culpa por cosas que he hecho en el pasado que todavía cargo conmigo. Algunas personas llaman a eso culpa católica. Es real. Es lo que llevo encima. No pongo esa culpa en nadie más, es mía.”

Carrera y filosofía de lucha libre

“El negocio de la lucha libre me atrapó porque era lo único que me callaba. Mi pobre madre no sabía que necesitaba estar ahí, y yo corría por University Avenue en el Bronx, corriendo con los vendedores de droga y todo eso como un loco. Ella dijo: ‘Oh, la lucha libre lo calla.’ Y me absorbió. Estamos en el negocio de la emoción. Cada movimiento que haces tiene que significar algo. Si la gente deja de importarles tus movimientos, también dejarán de importarle tú. Y si no les importas, estás acabado. No puedo hacer super kicks, 450s, 630s, así que tengo que hacer lo que puedo con lo que tengo.”

Lesión y regreso

“Supe que estaba roto cuando pasó. Dije: ‘Está roto.’ Y terminé el combate, caminé de regreso al hotel, y mientras dormía y me aplicaba hielo, dije: ‘Puedo sentir la fractura, sé que está rota porque he sentido ese dolor antes.’ Cuando regresé, no quise ver la programación de AEW porque solo me enojaría de no estar ahí. Así que no miré nada. Cuando llegó el momento de volver, simplemente dije en Threads: ‘Ahí estaré.’ Dinero bueno, contrato listo, firma y a trabajar. Dejen que me concentre, déjenme en paz mientras hago mi trabajo.”

Relaciones y respeto a compañeros

“Ortiz no piensa como yo, y eso ayuda. Cuando me enojo, él dice: ‘Oye, mira desde su lado,’ y me hace darme cuenta de las cosas. Con John es lo mismo, pero al revés. Eso me vuelve loco porque siempre tiene razón. Si hablas de legendarios, quiero aprender de Funk, Kobashi, Kawada, Sweeney, Tracy. Solo quiero su conocimiento. Eso es lo que me interesa transmitir a la próxima generación.”

Vida personal y gustos

“Mi fiesta ideal: un pool de helado Cold Stone, crema de vainilla dulce, Reese’s Pieces, Oreos, Twix, todo mezclado. Que nadie me juzgue, eso quiero. Y si mi chica me dice algo, bueno, ella es la única que puede opinar. Déjenme en paz. Dejen que haga mi trabajo, que haga lo que sé hacer. Ayudo a los jóvenes si me lo piden, pero aparte de eso, déjenme solo.”