Cada vez estamos hablando más de Eddie Kingston y su regreso a los rings se va acercando, así que «The Mad King» ya está pensando en a quién querrá enfrentar. Pero no en AEW.

► Próximos rivales y retiro

O, mejor dicho, seguro que también tiene ideas en mente para su camino como All Elite, pero en su reciente entrevista con Wrestling with the Narrative el veterano habla más bien de la escena independiente.

«Trato de estar al tanto porque planeo regresar a las independientes antes de retirarme. Solo un último recorrido, ¿sabes a qué me refiero? Especialmente si mi estúpido nombre sirve de algo para ayudar a estas promociones, me encantaría.

Me encantaría volver a Chicago para AAW, Ohio para AIW, definitivamente DEFY, PROGRESS, Rev Pro, Glory Pro, y mis muchachos en Atlanta rompiéndola en AWE. Hay muchas, seguro estoy olvidando algunas, lo siento, pero sí, hay muchos lugares a los que quiero volver.

Cuando llegue el momento de irme, mi escenario soñado sería terminar mi carrera en Japón, pero antes hacer mi última gira por las indies solo para decir gracias y luego desaparecer.

Cuando le preguntaron por Mad Dog Connelly, Kingston responde: «He oído hablar de él. No lo he visto en acción, pero sé que Joseph me ha hablado bien de él. He visto que otras personas también lo elogian y, ¿sabes qué? Definitivamente tengo que echarle un ojo. Me gustaría subirme al ring con él, sin duda.

También, ¿cómo se llama el chico? ¿Priest? [Adam Priest], he escuchado de él. Sí, me gustaría enfrentarme a esos muchachos. Y quien más esté por ahí… Puede que cuando llegue el momento te pregunte a ti o a Joseph: ‘Oye, ¿cuáles son los chicos de las indies con los que debería subirme al ring?’ Voy a probarme a mí mismo. No voy a entrar con la intención de perder, pero bueno, vamos a ver qué tienen los perros jóvenes.»

