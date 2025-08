Eddie Kingston y su combate más difícil: él mismo

Eddie Kingston abre su corazón sobre su lucha interna tras una cirugía, sus dudas al ver el nivel en AEW y cómo enfrentó pensamientos de retiro. «El Rey Loco» sigue entrenando con el exluchador de la misma compañía (y de WWE, entre otras) Cezar Bononi y en un entrenamiento reciente hizo las declaraciones que leemos a continuación.

“Estoy hundido en mi propia mierda. Estoy viendo AEW y veo todas las cosas increíbles que estos tipos están haciendo en el ring. Como un maldito emocional, a veces me pasa. Escribo un tuit: ‘¿Qué carajo voy a hacer cuando regrese?’

Me pregunto cómo voy a pelear contra estos tipos… La gente puede decir lo que quiera sobre la lucha libre, pero mi mentalidad es: ‘¿Cómo voy a pelear contra estos tipos que son tan buenos, si yo ni siquiera era tan bueno antes, y ahora vuelvo de una cirugía de ligamento cruzado?’

Cada Dynamite, cada pay-per-view… claro, esto me lo hice yo mismo. No culpo a un desequilibrio químico. Tomaba mi Zoloft y todo eso. Sabía que iba a salir de eso, pero no quería.

Creo que a muchos les pasa eso. Me pasó a mí, me estaba hundiendo. Por eso salió ese tema sobre si pensaba retirarme. No quiero retirarme, no quiero, pero durante esos cuatro o cinco meses de fisioterapia, a veces me quedaba sentado en mi mierda pensando: ‘Sí, mierda. Hice el G1. Quería hacer más, pero… bah, ya fue.’

Me estaba inventando excusas para justificar rendirme. Creo que mucha gente llega a ese punto. No es que sean mentalmente débiles —odio usar ese término—, simplemente no saben cómo empujar.

Hace años, yo tampoco sabía cómo empujar”.