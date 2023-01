Están teniendo Eddie Kingston y Jay White un inicio de 2023 poco alentador, cada uno dentro de las compañías con las que tienen contrato.

El primero lleva varios meses afrontando cierto ostracismo en AEW luego de su conflicto tras bambalinas con Sammy Guevara, pues su última victoria allí se dio durante la “Zero Hour” de Full Gear 2022. Mientras, White perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en Wrestle Kingdom 17 ante Kazuchika Okada y tiene pendiente un “Loser Leaves Japan” contra Hikuleo.

Y ahora, ambos se medirán bajo los focos de la casa de White, si bien cual compensa para Kingston, sobre suelo estadounidense. Porque NJPW anunció duelo para Battle In The Valley, después de que “The Mad King” retara al “Switchblade” durante el más reciente episodio de NJPW Strong.

Tres meses atrás, Kingston y White ya se vieron las caras en NJPW Rumble On 44th Street, aunque bajo lucha de parejas, con Okada y Juice Robinson como 50% complementario. Los miembros del Bullet Club salieron entonces victoriosos.

NJPW Battle In The Valley, a celebrarse el 18 de febrero desde el San Jose Civic Center de la ciudad homónima californiana, presenta este cartel provisional.

[PRE-SHOW]

