¿Qué piensa Eddie Kingston del uso de Tony Khan de X?

Tony Khan y X (Twitter) tienen una relación difícil y muchos han recomendado al presidente de AEW que se aleje de la red social. Su última controversia fue hace tan solo unos días, cuando se metió a discutir con algunos usuarios sobre la oportunidad de Jinder Mahal, a quien criticó, como a WWE, por el Campeonato Mundial de Peso Completo, y la de HOOK por el Campeonato Mundial AEW. Entre los muchos mensajes, Booker T comentaba que quizá Khan tiene el rol erróneo en su propia empresa:

«¿Por qué tuitear algo sobre Jinder Mahal? ¿Por qué involucrar a Jinder Mahal en esto? ¿Por qué quieres arrojar sombra sobre Jinder Mahal? ¿Por qué desearías desacreditar a un talento? El talento no tiene nada que ver con esto. El talento no está gestionando el espectáculo. El talento simplemente sale y hace su trabajo, al igual que todo el talento en AEW. ¿Te imaginas atacar al talento en AEW solo por el gusto de hacerlo, sin ninguna razón?«.

► Tony Khan y X, una relación difícil

También hemos hablado en varias ocasiones de lo que piensan dentro de la misma All Elite Wrestling que su mandamás protagonice este tipo de episodios, con todo tipo de puntos de vista. Ahora conocemos el de Eddie Kingston, a quien le preguntaron por esta reciente polémica en ESPR. El Campeón Continental AEW, Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG podía enviar un gran mensaje desde su posición pero en realidad, como casi siempre, prefiere centrarse en lo suyo.

«Para mí, haces lo que quieras hacer. No es asunto mío. Muchos de nosotros hemos olvidado lecciones que aprendimos de niños. Si no tienes nada amable que decir, mejor no digas nada en absoluto. No seas un soplón. Son cosas simples que aprendimos de niños. Creciendo en Nueva York, siempre me enseñaron: cuida de tus propios asuntos. No te preocupes por nadie más. No te entrometas en la casa de nadie más, limpia tu propia casa primero antes de intentar hacer algo con cualquier otra persona».

► Nota del autor

La persectiva de «The Mad King» es totalmente comprensible. Es decir, si bien como veterano, como alguien muy respetado y querido, como Campeón de la Triple Corona, podría abordar este tema de otra manera, ¿qué bien iba a hacer? Para sí mismo, ninguno. Y precisamente ahora se encuentra en el mejor momento de su carrera. No es que fuera a tener problemas por hablar pero es justamente ahora cuando más tiene que mirar por seguir este camino de éxito en AEW, ROH y NJPW.

De la misma manera, probablemente ha habido varias personas que han hablado directamente con Tony Khan para aconsejarle que no se meta en polémicas en X, personas también respetadas dentro de la industria; de hecho, algunas lo han dicho públicamente. Por lo que Eddie Kingston puede pensar: si no les hace caso a ellos, ¿por qué me lo va a hacer a mí?

Y por encima de todo esto, Tony Khan hace lo que quiere, como todo el mundo. ¿Por qué él no debe y los demás usuarios sí? Y si eso afecta negativamente a AEW, es su empresa, puede hacer con ella lo que quiera.