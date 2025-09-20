Eddie Kingston regresa con una vicoria en All Out

Eddie Kingston regresó después de varios meses ausente, el gladiador volvió con toda su intensidad y derrotó a Big Bill en un combate lleno de golpes duros y emociones encontradas.

Desde el inicio, Kingston descargó su furia con sus característicos Chops, aunque Bill respondió con potencia y buscó dominar con sus ataques de poder. Eddie resistió, se levantó con rabia y, tras esquivar un Splash en la esquina, conectó un demoledor Backfist que le dio la victoria entre la ovación del público.

La celebración fue breve. Al término de la lucha, Bryan Keith y Big Bill atacaron sin piedad a Kingston, hasta que apareció Hook, quien corrió al ring para hacer el salve y poner fin a la emboscada.

► ¿Que viene para Eddie Kingston?

No es muy claro su futuro, pero Eddie podría actuar de aliado con Hook quien ya se expuso para defenderlo de los ataques de sus enemigos.