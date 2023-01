El fin de semana de Royal Rumble, que está a la vuelta de la esquina, tendrá muchos focos de interés aparte de la mediática cita de WWE, tanto dentro como fuera de EEUU. Por ejemplo, el que deberíamos poner sobre Over The Top Wrestling.

Esta promotora irlandesa celebrará su tradicional serie de eventos bajo el nombre de Homecoming, que la llevará hacia Wolverhampton el viernes 27, Dublín el sábado 28 y Belfast el domingo 29. Y el éxito de su venta de boletos se ha debido, en buena medida, al anuncio de la implicación de Eddie Kingston sobre las tres citas programadas, cual aperitivo de la de Jon Moxley en Scrappermania 7.

Con un muy atractivo anuncio días atrás para para la primera jornada: Kingston en mano a mano contra Leon Slater, la gran promesa de la lucha libre británica y uno de los grandes novatos del 2022 para SUPERLUCHAS.

Sin embargo, en las últimas horas, Kingston ha tenido que dar una mala noticia a los seguidores de OTT y a Leon Slater. Eso sí, prometiendo compensarles eventualmente.

I have personal shit to take care of this weekend and have to pull out of @OTT_wrestling . I talked to Joe and gave my word to make this up I promise. I just couldn't miss what has to be done this weekend. I will make it up to everyone.