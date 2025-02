Eddie Kingston: «Me siento como una mierd*»

Eddie Kingston está lejos de los cuadriláteros y de la programación de AEW desde que en mayo de 2024 se lesionara -sufrió una fractura tibular y desgarros en el ligamento cruzado anterior y el menisco- luchando contra Gabe Kidd en NJPW. Hace solo unas semanas avisaba de que va a volver a la acción. Pero se desconoce cuando. Aún así, «The Mad King» nos ofrece novedades sobre cómo se encuentra a través de su reciente entrevista en Wrestling With The Narrative.

► La salud de Eddie Kingston

«Físicamente, me siento como una mierd*. Mentalmente, me siento como una mierd*. Así que todos los días estoy trabajando en mejorar, ¿sabes a lo que me refiero?

«La fisioterapia ha sido difícil, solo para poder ir, por mi seguro. Acabo de cambiar de seguro y justo cuando estaba listo para empezar en un nuevo centro de terapia física, comencé a tener problemas estomacales. Tuve que esperar mucho tiempo, me hicieron un procedimiento donde me metieron una cámara por la garganta. Lo bueno es que esto está pasando ahora que estoy fuera, pero tuve mucho dolor. Hasta ahora no ha sido nada serio, porque aún estoy esperando los resultados, pero en la primera revisión el médico me dijo que no hay cáncer, no hay úlceras, nada grave. Mi doctor de cabecera me preguntó: ‘¿Cómo estás de estrés?’ [risas] Y yo le dije: ‘¿Cuánto tiempo tienes? ¿Necesitamos traer a un terapeuta aquí?’ Están tratando de hacer que no me estrese tanto, que me calme.»

«No tener eso (la fisioterapia) realmente me ha afectado la cabeza. Gracias a Dios tengo una buena mujer y buenos amigos a mi alrededor. No voy a mencionar quiénes porque algunos trabajan en otras empresas [risas] y no quiero meterlos en problemas. Pero tengo buenas personas a mi lado, de verdad. Solo me toma un tiempo abrirme sobre estas cosas. Como puedes ver, sin corte de pelo, sin afeitar, pasando por mi etapa de Brody. Homicide y mi madre dicen que me parezco a Brody. Mi mamá me dijo: ‘Te ves como ese loco que siempre veías en la tele.’

Así que, sí, estoy bien… Todo eso solo para decir que estoy bien.»