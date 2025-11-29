Ya lo dijo Tony Schiavone: no hay ningún luchador como Eddie Kingston en AEW. Y prácticamente en ningún otro lugar del panorama luchístico. Un talento que más allá de sus habilidades sobre el ring, se haga querer por su autenticidad y al mismo tiempo su vulnerabilidad, como dejó patente de nuevo durante el último episodio de Collision.

Tras vencer a Katsuyori Shibata, Kingston tomó el micro y lo hizo suyo, dejando una suerte de «shoot promo» donde no dudó en hablar sin cortapisas, algo que la posproducción (dado que el show era grabado) pudo cubrir con los debidos pitidos. Pero lo que nadie pudo cubrir fue su mensaje: Kingston no ha dejado de luchar contra sus propios demonios, confesando que sus problemas mentales le hacen vivir cada día no sabiendo si puede ser el último, y en estas que de paso, lanzó un reto a Samoa Joe para Winter Is Coming.

Kingston busca que Hook se encamine por el lado correcto de la industria, y cree que Joe será una mala influencia en tal sentido. Así que, ya que además el nuevo Campeón Mundial AEW lo mencionó minutos antes, Kingston propuso a este defender su presea en el especial televisivo del próximo 10 de diciembre, desde la Gateway Center Arena en College Park (Georgia, EEUU).

► «The Mad King» Is Coming

Joe no respondió a lo expuesto por Kingston, pero AEW ha hecho oficial el duelo titular, que supondrá la primera defensa del campeón en su nuevo reinado y la segunda oportunidad para el aspirante por dicho cinturón, tras aquel «I Quit» con Jon Moxley en Full Gear 2020. Cuestionable movimiento desde el punto de vista narrativo, pues Kingston ni siquiera ha formado parte de los dos últimos eventos de pago por visión de AEW, pero en cualquier caso siempre es bueno ver al «Mad King» en los puestos estelares.

Este encuentro estrena el cartel de AEW Winter Is Coming 2025.

#AEWDynamite Winter Is Coming

8pm ET/7pm CT

Wednesday, 12/10



AEW World Title@SamoaJoe vs Eddie Kingston



After The Mad King beat The Wrestler at Thanksgiving #AEWCollision + called out Samoa Joe

it will be

Samoa Joe vs Eddie Kingston

for the AEW World Title

at Winter Is Coming! pic.twitter.com/IJr87WnAtg — Tony Khan (@TonyKhan) November 29, 2025