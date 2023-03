Si echan un vistazo al cartel del inminente AEW Revolution 2023, no encontrarán a Eddie Kingston.

Como premio de consolación, se diría que Tony Khan lo ha programado hoy para una lucha de escaleras “Face of the Revolution”, con una oportunidad por el Campeonato TNT sobre la mesa. Sus rivales: Action Andretti, AR Fox, Komander, Konosuke Takeshita, Ortiz, Powerhouse Hobbs y Sammy Guevara.

Su inclusión en dicho combate de esta noche no necesariamente implica que finalmente Kingston tenga que quedar fuera de Revolution, aunque la intencionalidad del mismo así lo sugiera. Y el propio Kingston cree que así será, según expone ante los micrófonos de Sactown Sports 1140.

«Tal vez no esté en San Francisco, todo depende de cómo vayan ciertas cosas del vestidor con la oficina. Especialmente por mi combate del miércoles, no estoy contento. Sí, tenemos que hablar, yo y, no voy a decir quién está en la oficina, todo el mundo conoce a Tony [Khan], pero hay otros. Todos tenemos que juntarnos y hablar.

«Yo quiero ir a todas partes pero también, tú sabes, tengo que mirar por el negocio y levantar un poco el pie del acelerador. Es lo que todavía intento aprender, de manera tranquila, de manera profesional».