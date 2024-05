Eddie Kingston critica las piernas de Claudio Castagnoli

Eddie Kingston ha entablado una rivalidad con Claudio Castagnoli al rededor de los años, esto pese a también tener una buena relación; sin embargo, pese a que el Superman Suizo tiene un cuerpo bastante bien trabajado, Kingston tuvo una crítica hacia él.

En una entrevista reveladora con Wrestling With The Narrative, Eddie Kingston lanzó una crítica directa a Claudio Castagnoli, apuntando directamente a sus piernas. Con un estilo de lucha que combina golpes precisos y tácticas agresivas, Kingston no dudó en destacar su enfoque en atacar las extremidades inferiores de su oponente.

«Me encanta lanzar patadas en las pantorrillas y en las piernas, me encanta preparar eso«, compartió Kingston. «Estoy allí con Claudio, le estoy comiendo las piernas. Sé que odia cuando digo eso. Tiene piernas flacas. Por eso las ataco«, añadió sin rodeos.

Esta declaración no pasa desapercibida, especialmente considerando el historial entre Kingston y Castagnoli. En su último enfrentamiento mano a mano, Kingston emergió victorioso como parte del AEW Continental Classic, lo que hace que sus palabras tengan aún más peso en la comunidad de lucha libre.

Con esta crítica ardiente y la rivalidad entre ambos en pleno apogeo, las expectativas para su próximo encuentro seguramente estarán por las nubes.