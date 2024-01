Eddie Kingston avisa a Gabe Kidd y el Bullet Club

Durante NJPW Battle in the Valley el pasado fin de semana, Eddie Kingston retuvo ante Gabe Kidd el Campeonato Continental cuando su combate quedó en empate debido a doble conteo de fuera cuando la situación se fue de las manos en términos de violencia entre los dos luchadores. Y la cosa no quedó ahí pues enseguida entraron a escena los Bullet Club War Dogs para atacar con su amigo a «The Mad King». Afortunadamente, United Empire salieron a defenderlo. Las dos facciones se enfrentarán en The New Beginning in Osaka en una lucha «Steel Cage».

► Eddie Kingston avisa al Bullet Club

En ella no va a estar el también Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG pero de todas maneras no olvida lo sucedido con la facción de villanos:

«Sí, Gabe, bien. Bien por ti, jefe. Bien por ti. Bien por ti por tener a tus amigos. Bien por ti [risas]. Pensé que había perdido al luchador en mí. Pensé que había perdido la rabia en mí, pero tú la hiciste resurgir. No voy a lavar esto [el título], Gabe. Esta es tu sangre que derramé, y tú escupiste en este campeonato. ¿Crees que voy a dejarlo pasar? No, dejaré esa sangre ahí, como dejas la sangre en un cuchillo después de acabar con alguien, dejaré esta sangre en este título. Lo miraré todos los días. Gabe, esto me recordará quién soy y qué soy. Soy un luchador de Nueva York [risas], y he perdido la cabez. Soy un maníaco depresivo con paranoia extrema, y tú lo trajiste de vuelta.

«Gabe, este campeonato era un verdadero trofeo para mí, pero ahora es aún mejor porque tiene tu sangre. Tiene tu sangre, así que ahora significa más. Oigan, War Puppies, ¿creen que no tengo amigos? ¿Creen que no tengo enemigos? Nos volveremos a ver. Díganle a su chico, Finlay, que ya lo sabe. Él lo sabe. Dile a Gedo. Él lo sabe. Tengo amigos, hermano. Tengo amigos puertorriqueños salvajes, hermano [risas]. Tengo amigos llamados demonios [risas]. ¿Crees que son los primeros en volverse locos? ¿Crees que son los primeros? No son los primeros y no serán los últimos [risas], pero no son los más locos. Volveré, Gabe«, dijo el Campeón Triple Corona en la conferencia de prensa tras el PPV.

Eddie Kingston had a chilling message for Gabe Kidd and the War Dogs after a double countout over the @AEW Continental Crown. Watch the #njbitv replay: https://t.co/yevfxDp7nw#njpw pic.twitter.com/5LkltWsE1N — NJPW Global (@njpwglobal) January 15, 2024