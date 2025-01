Eddie Kingston asegura: «Volveré al ring»

El talentoso luchador de AEW, Eddie Kingston, sufrió una dura lesión en su pierna que requirió de cirugía. La misma tuvo lugar el pasado 11 de mayo de 2024, durante el PPV NJPW STRONG Resurgence 2024, en donde perdió el Campeonato STRONG Openweight ante Gabe Kidd en una lucha de 20 minutos. Kingston logró competir con gran dolor y darle fin al combate.

Sin embargo, pronto se supo que tenía que ser sometido a cirugía. Muchos fans se preguntaban si el talentoso luchador, de 43 años de edad, iba a volver al ring. Pues bien, recientemente, en un video para el canal de YouTube del luchador Cezar Bononi, exAEW, Kingston comentó acerca de su futuro y prometió que iba a volver a luchar. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Eddie Kingston dice que todavía le queda mucho en la lucha libre profesional

“Lo haré. Nunca dudé que volvería. No, todavía tengo muchas cosas que hacer. Ser el tipo principal en este negocio sigue siendo una meta. Todo el mundo quiere luchar en el Tokyo Dome, lo cual entiendo; yo también quiero hacerlo.

«De alguna manera, quiero luchar en el Budokan. Si logro el Budokan, me retiro. Mi lucha favorita de todos los tiempos fue en el Budokan. Tengo más cosas que debo hacer antes de colgar las botas. Tú me conoces, una vez que termine, estaré en medio de la nada. No quiero estar cerca de este negocio. Todavía tengo más cosas que debo hacer.

«Nunca dudé en regresar, solo que sé el trabajo que tengo que poner, y es como, uff, joder, ¿sabes a lo que me refiero? [Ríe]. Cuando ocurrió la cirugía por primera vez, pensé, ‘sí, puedo tomarme descansos’. Pero ahora, con la meta que quiero alcanzar, es como si no pudiera. No tengo tiempo”.