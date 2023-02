¿Alguien recuerda que Eddie Dennis disputó uno de sus últimos combates en WWE bajo estipulación de collar de perro? Seguramente pocos. Y es que el tiempo de Dennis como competidor adscrito a NXT UK resultó muy discreto, especialmente por dos graves lesiones que lo privaron de luchar durante muchos meses, unido a la llegada del coronavirus, que ya saben puso en “stand-by” la continuidad de los shows de la marca europea.

Dennis tampoco se salvó a posteriori del despido, una vez WWE decidió finiquitar NXT UK en pos de relanzarla como NXT Europe. Así que definitivamente libre de cualquier atadura contractual, Dennis ha retomado contacto con la escena europea “indie”, donde se forjó y donde se hizo un nombre hace ya casi una década.

Y nunca es tarde para una primera vez con 36 años. El pasado sábado, Dennis debutó en LuchaLibre Barcelona, una de las promotoras más candentes del panorama español, mediante mano a mano contra el talento local Kaiden, durante el evento Lucha Libre Barcelona #7.

Pero Dennis no supuso la única atracción foránea del show, pues otro nombre procedente de las islas británicas, LJ Cleary, compitió allí, haciendo dupla con el compatriota Martin Steers para ir contra Estrellas del Caribe (Brian Méndez y Sebastián Álvarez).

Celebrado desde el Espai Jove La Fontana de Barcelona, LuchaLibre Barcelona #7 dejó los siguientes resultados.

[Pre-Show]

[Show principal]

I'm blessed.

I will miss all this, but this SOB will be back in no time! pic.twitter.com/rQTPXiGiSO

— Mr. MOTY lesionado. (@NoahStrikerPW) February 12, 2023