Eddie Dennis cuenta todo de su último tiempo en WWE

«The Pride Of Wales» Eddie Dennis, hoy en PROGRESS o ATTACK!, comparte todos los detalles sobre su última etapa como escritor en WWE tras el cierre de NXT UK, donde había sido una figura destacable, no de las más exitosas al nivel de Gunther o Ilja Dragunov, pero estuvo desde el primer día hasta el último siempre siendo una Superestrella popular de la marca británica.

► Lo último de Eddie Dennis en WWE

«En enero, quiero decir, de 2023, la WWE se acercó y me ofreció formalmente el trabajo de escritor. Dijeron, pero la cosa sobre el trabajo de escritor es que es un trabajo de tiempo completo. Mientras vivas en el Reino Unido, te conectarás a la oficina de forma remota todos los días, trabajarás, y mientras estés aquí, irás a la oficina todos los días. Obviamente, filmamos en vivo todos los martes, y eso es un día completo. Cuando estés en Florida, irás a los shows de Coconut los viernes y sábados. Así que dijeron, no podrías seguir luchando. No era una obligación contractual de ‘No puedes ser un luchador.’ Era más como que no puedes ser un luchador porque simplemente no hay suficientes horas en el día. No puedes ser escritor para la WWE y tener un trabajo secundario. No es lógico. Así que iba a tener que dejar de luchar si quería tomar el trabajo de escritor. Tenía que tomar el trabajo de escritor porque estaba perdiendo dinero como luchador independiente. Tengo 38 años, este era mi camino para quedarme dentro de la lucha libre, lo cual quería hacer. Quería seguir siendo parte de la industria. Esta era una forma de seguir siendo parte de la industria durante los próximos 10 o 15 años«.

«Empecé como escritor en febrero, así que ya había hecho cinco, seis, siete semanas tal vez como escritor. Simplemente pensé que ese era mi trabajo, así que no volvería a luchar. Nunca llegué a emigrar realmente allí. La idea siempre fue que aprendería a ser escritor en NXT, y luego tal vez para cuando hubiera aprendido a ser escritor, tal vez habría algo aquí. Era una especie de pensamiento idealista de lo que podría suceder. Así que pasé diez semanas en Florida en 2023, lo cual fue muy difícil porque eran viajes de cinco semanas, mi esposa no venía conmigo. Ella dirige una escuela de baile aquí. Extrañaba estar lejos de ella, y no estaba muy feliz. En última instancia, por eso dejé el puesto de escritor en noviembre. No estaba satisfecho con él, no disfrutaba el proceso. Si hubiera sido un mundo diferente y nos hubieran conseguido una visa y nos hubieran ayudado a emigrar a mi esposa y a mí allí y hubiera estado viviendo en Florida, siento que tal vez habría sido diferente. Pero estaba escribiendo para NXT mientras vivía en [Europa], y me conectaba a una oficina a las 4 p.m. y me desconectaba a la 1 a.m. Es un entorno creativo y hay una sala de escritores, y eres una cara en una pantalla y es difícil contribuir creativamente en ese tipo de entorno porque es muy discutible. Sentía que les estaba dando una versión mucho, mucho mejor de mí mismo cuando estaba en Florida. Cuando estaba aquí, me resultaba difícil. Es de madrugada, y no estoy en la sala para conversar. Estoy en una pantalla. Así que no creía que les estaba dando lo mejor de mí, así que al final decidí pedir mi liberación de la empresa.

«Al menos en mi cara, ellos lo entendieron completamente. Shawn Michaels y Johnny Russo, el escritor principal, fueron muy amables y lo entendieron, y casi parecían disculparse por que no hubiera funcionado como esperábamos que funcionara cuando me uní. Pero lo entendieron por qué no quería estar en ese entorno. La gente habla del valor que tuve cuando dejé mi puesto de director para luchar a tiempo completo, pero se sintió mucho más valiente cuando dejé el trabajo de escritor porque ese era un trabajo de por vida con la empresa que supuestamente siempre fue la empresa de mis sueños. Cuando era escritor y dejé la escritura, probablemente para tener que volver a enseñar, soy como un hombre de 38 años renunciando a sus sueños. Así que eso es mucho más valiente, y eso es mucho más aterrador porque tienes este puesto en esta empresa, y piensas, ‘Soy un tipo de la empresa. Si me piden estar en algún lugar, estaré allí. Siempre llegaré a tiempo, siempre trabajaré duro’. No tenía ninguna razón para creer que me liberarían alguna vez. Por eso sabía que no estaba feliz en el entorno, la única forma en que iba a salir del entorno era pedir ser liberado», compartió Dennis a Mark O’Brien de WrestleMobs.

