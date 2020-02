Eddie Bravo: «Ferguson tiene muchas armas para Khabib»

Eddie Bravo sabe que Khabib Nurmagomedov es un oponente peligroso, pero cree que Tony Ferguson tiene demasiadas armas para el campeón.

Bravo dice que él y Ferguson se han estado preparando para Nurmagomedov durante bastante tiempo.

Aunque Nurmagomedov es un gran favorito, Bravo cree que Ferguson tendrá éxito en la pelea, ya que señalan otros combates de Nurmagomedov como evidencia.

«Lo que pasa con Khabib, Khabib está invicto, sin duda uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Pero también debes recordar esto: hay un par de peleas de Khabib, hemos visto todas las peleas de Khabib, donde no se ve el clásico Khabib. Al igual que Gleison Tibau, eso no cayó como (la gente esperaba). Hay algunas peleas Khabib (parece humano)».

«También puedes ver la pelea de Rafael dos Anjos: hay cosas que no podría hacer que podría hacer con otras personas. No podía pasar la guardia de dos Anjos. (Él) no fue tan fácil de derribar .