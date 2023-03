Eddie Álvarez tiene malas noticias para Chandler

Eddie Álvarez no cree que la próxima pelea entre Conor McGregor y Michael Chandler sea competitiva. McGregor y Chandler entrenarán en la próxima temporada de The Ultimate Fighter en Las Vegas. Después de sus periodos como entrenadores, se enfrentarán en el octágono en lo que se anuncia como uno de los combates más esperados de la UFC en 2023.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, Álvarez dio su desglose para McGregor vs. Chandler.

“Si tuviera que adivinar, Mike Chandler no lucha”, dijo Álvarez. “Si se enfrenta a Conor, Conor lo noqueará. Es un combate desigual. La defensa de Mike Chandler apesta. No tiene buena defensa, boxea. Él lanza bombas, pero Conor es demasiado rápido, demasiado rápido para ser golpeado con cualquier cosa que Mike Chandler está lanzando. Así que me siento como, Mike debe luchar y luchar con rapidez, y utilizar eso. Y si no lo hace, va a ser una mala noche”.

Mientras McGregor y Chandler se acercan a sus regresos, Álvarez también está volviendo a pelear en una nueva aventura. Recientemente firmó con Bare Knuckle FC para enfrentarse a Chad Mendes a finales de este año. Chandler perdió recientemente ante Dustin Poirier en UFC 281 el pasado noviembre. Se ha enfrentado a algunos de los nombres más importantes durante su etapa en la UFC, como Justin Gaethje y Charles Oliveira.

Álvarez tiene una perspectiva única sobre la próxima súper pelea McGregor vs Chandler, pero cree que McGregor tendrá una ventaja significativa dentro del Octágono con su golpeo.