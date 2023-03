Eddie Alvarez habla sobre firmar con BKFC

Eddie Alvarez está revitalizado por esta nueva oportunidad. El miércoles pasado, el fundador de Bare Knuckle Fighting Championship, Dave Feldman, anunció que Álvarez había firmado con la promoción y se enfrentará a Chad Mendes en BKFC 41.

La pelea será el debut a puño limpio de Álvarez y su primera pelea en casi dos años, y “The Underground King” no podría estar más entusiasmado con este nuevo capítulo de su carrera.

“Dave es un chico de Filadelfia, el promotor. Son de Filadelfia. Los Feldman son ampliamente conocidos por el boxeo en Filadelfia, así que conocí a Dave durante mucho tiempo. Siempre he estado bajo contrato, pero siempre he hablado con Dave, siempre lo felicité por cómo iba la promoción, y Bare Knuckle siempre ha sido algo que me ha interesado“.

“Tuve que ir a un evento local en Hollywood, Florida, hace un par de meses, y después de ir a ese evento, estaba bastante decidido. Realmente se trataba, a partir de ahí, de encontrar al oponente adecuado, encontrar al tipo adecuado para enfrentarme, eso me emocionará, que los fanáticos realmente se emocionen con el enfrentamiento”.

Cuando se le preguntó qué específicamente del evento lo atrajo a BKFC, Álvarez explicó que le recordaba sus días más jóvenes y salvajes antes de convertirse en un luchador profesional.

“La pelea en sí, la pelea se resolvió en unos tres minutos, y me recordó cuando empecé. Nunca peleé en una pelea de MMA, participé en muchas peleas callejeras cuando era más joven. He estado en muchas más peleas callejeras que peleas en jaula, así que recuerdo cuando me metía en peleas, las peleas nunca duraban cinco, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25 minutos. Las peleas se resolvían en dos o tres minutos. Una pelea real sin guantes se resolvió bastante rápido, y esto me recordó de inmediato que si te quitas los guantes, lo que hoy nos lleva 25 minutos se resuelve bastante rápido con los puños desnudos. Es tan real como parece. Me recuerda a cuando era más joven y me emocionó de nuevo”.

“Todo es diferente al respecto y me emociona. He estado haciendo MMA desde que tenía 19 años. Son dos décadas de MMA. Así que es divertido lanzarme algo nuevo. Agregue a Chad, Chad es un gran oponente loco, luchó campeón mundial tras campeón mundial, solo ha perdido contra luchadores de clase mundial, y Chad es un perro. Es un nuevo elemento, un nuevo deporte, contra un oponente que vale la pena, así que todo combinado, estoy muy emocionado”.

Sin embargo, todo este entusiasmo no significa que Álvarez haya terminado con las MMA. El ex campeón de peso ligero de UFC dijo inequívocamente que volvería a pelear en la jaula en algún momento, y señaló que su acuerdo con BKFC le permite flexibilidad para buscar otros enfrentamientos fuera de la promoción y al mismo tiempo le da la oportunidad de trabajar con Feldman.