Ecos de AEW WrestleDream 2025 | El fin de la eternidad

St. Louis fue sede este último fin de semana de la tercera edición de WrestleDream, evento que ha acabado teniendo buena acogida entre los seguidores y una taquilla más alta de la que se esperaba, cuando hace apenas un mes AEW celebró All Out.

Pero quien escribe esta review, bien por una creciente sensación de infobesidad luchística en los últimos meses, bien por el propio aprecio que guarda hacia AEW, o bien por ambas cosas, estima que WrestleDream mostró como ningún otro PPV de la empresa hasta ahora ciertos «manierismos» que parecen haberse cronificado en su producto.

► Cinco horas con AEW

Primero, hablaré de lo positivo, que lo hubo, en WrestleDream. Aunque la velada no nos dejara un punto que a final de año vaya a figurar entre los candidatos a Combate del 2025, tampoco hubo un pufo cual Jon Moxley vs. Cope en Revolution. Todas las luchas resultaron cuanto menos aceptables, permitiendo que WrestleDream fuese un PPV equilibrado. Y en concreto, un deleite para quienes aman la división «tag team».

Probablemente los «highlights» de WrestleDream junto con su cierre, The Young Bucks, Jurassic Express, Brodido, Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita nos devolvieron a los tiempos en que AEW era paradigma de la lucha por parejas, y bajo el contexto de reencuentro consigo misma de los últimos meses, esto encajó a la perfección. AEW llevaba demasiado tiempo descuidando uno de los planos que la hizo sobresalir desde sus inicios.

Y para reencuentros, los simbolizados durante ese estelar donde Moxley y Darby Allin intentaron evitar las palabras mágicas: «I Quit». Un epílogo extremo sin el Campeonato Mundial AEW sobre la mesa, que recordó a otros «Lights Out», si bien tuvo cierto matiz muy interesante… obligado por las circunstancias. Parece que la Missouri Athletic Commission restringió el uso de sangre de manera intencionada y los golpes en áreas con público, así que en vez de presentar un descarnado episodio gore tan explícito, AEW, Moxley y Allin escenificaron un «thriller» en torno a lo que el primero estaría dispuesto a hacer para que el segundo desistiera. Y entre los recursos planeados, se encontraba ahogarlo en un acuario.

Hasta que Sting, reapareciendo níveamente cual Gandalf, puso orden, y en un definitivo pase de estafeta (o más bien, pase de bate), equilibró la balanza y bendijo el mayor triunfo en la carrera de Allin. Quien despotricara contra la violencia del choque, seguro esbozó una sonrisa por la implicación de «The Icon» y el final feliz conjuntado. Apuesta infalible.

Durante la conferencia de prensa posterior a WrestleDream, Tony Khan no vaciló al proclamar que el evento había sido, bajo su criterio, uno de los mejores en la historia de AEW. Y aunque tales consideraciones suelen engrosar el manual público de Khan, nunca antes me habían parecido realmente presuntuosas.

Leo cómo entre los seguidores de AEW cada vez cierto discurso se hace más recurrente: si un PPV de cinco horas te resulta largo es porque no te gusta la lucha libre. Lo que de verdad me disgusta, y mucho, es tamaña estupidez. All Out tuvo la misma duración y un servidor no alzó la voz en ningún momento sobre tal factor. Porque All Out sí fue un gran PPV, donde apenas sobró ni faltó nada, y donde AEW se mostró fiel a su identidad. Y hemos asumido que en la identidad de la promotora van aparejados los eventos de cinco horas, pero deberíamos preguntarnos si realmente esto es una consideración adquirida motu propio o infundida por la propia empresa.

Tradicionalmente, estas citas de pago siempre han gozado de una extensión generosa, pero con el crecimiento del producto y su elenco (en especial desde 2021), los minutos se dispararon. AEW, no obstante, suele llevar bien el «bendito problema», citando unas declaraciones de Tony Khan por aquel entonces. ROH compensó la eventual desaparición de Dark y Dark: Elevation, así como la puesta en marcha de Collision. Con todo, cuatro horas televisivas a la semana y un PPV cada mes y medio no abarcan tanta demanda de acción por parte de los talentos disponibles, ni siquiera cuando se producen bajas de peso como las de Will Ospreay o Swerve Strickland. Sobre todo, porque Khan tiene sus preferencias y sabe que las rotaciones sólo son un recurso efectivo en el fútbol. A la hora de crear estrellas en la lucha libre, los cracks tienen que jugar siempre.

Cuatro meses atrás, Dynasty presentó un cartel similar a WrestleDream en cuanto a luchas prescindibles que habrían encontrado idónea ubicación en TNT o TBS, quedando como el PPV peor valorado de AEW en 2025. El sábado, la historia se repitió, y con otro evento fuera del «Elite Big Five»: Revolution, Double Or Nothing, All In, All Out y Full Gear. Más causalidad que casualidad.

Cinco horas no son per se sinónimo de hartazgo, claro. Mientras las luchas deslumbren, como si AEW quiere programar un show de siete horas. Y el sábado, la mayoría de combates estuvieron por debajo del habitual nivel PPV de los Élite. Falla que podría achacarse al desempeño de los implicados. Esa revancha entre The Hurt Syndicate y The Demand no elevó el nivel de sus precedentes, ese «improvisado» Mercedes Moné vs. Mina Shirakawa fue inferior a los dos duelos previos entre ellas, Jamie Hayter y Thekla dejaron a deber en su «first time ever», al igual que Kris Statlander y Toni Storm, así como «Hangman» Page y Samoa Joe.

Pero dicha falla también recae en AEW y su «bookeo». Sin The Hurt Syndicate vs. The Demand y Moné vs. Shirakawa (luchas cuya propicia ubicación era Dynamite o Collision), pudo haberse destinado un mayor número de minutos para el Statlander vs. Storm y por ende, este combate habría lucido realmente notorio, dada su importancia no sólo por poseer carácter titular, sino por suponer el fin de una etapa para «Timeless», el mejor personaje que ha creado AEW. De Antonio (Inoki) a Toni (Storm), pasando por Sting. Sólo en AEW estos tres nombres convergerían una misma noche.