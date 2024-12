Ecos de AEW Worlds End 2024 | El juego de la silla

Un año atrás, Worlds End 2023 fue probablemente el peor PPV que AEW había presentado en su lustro de existencia. Inició así con mal pie este show, pero pese a todo, la compañía quiso mantener la denominación y celebrar una segunda entrega, en un momento muy importante para el devenir del producto, cuando en apenas dos días Dynamite se estrenará en Max.

Worlds End 2024, por fortuna, supuso una mejora, mostrando las principales costuras, para bien y para mal, del Universo Élite.

► Canción de nochevieja

Para bien, la inclusión de las tres últimas luchas del Continental Classic y la importancia concedida a las mismas. AEW, como señaló Mike Mansury, parece sacar músculo de su enfoque deportivo al más puro estilo de los grandes torneos de NJPW, clara referencia para el producto desde su nacimiento. Ni un pero podría poner al Continental Classic 2024, que durante el último mes además sirvió de vehículo conductor para dos rivalidades, Darby Allin-Death Riders y Swerve Strickland–Ricochet.

Kazuchika Okada, Will Ospreay, Kyle Fletcher y Ricochet dieron excelentes actuaciones, en especial los dos primeros, por hacer doblete en la misma noche, con una final que en algunos compases recordó a los mejores duelos que estos han mantenido bajo los focos del «King of Sports». Asimismo, el resultado ayuda a prestigiar la figura del campeón, da estabilidad al título… y sienta las bases de un nuevo choque entre Okada y Kenny Omega, aparentemente de cara a All In: Texas. No obstante, tal decisión me parece cuestionable, como expondré más adelante.

Para bien, la revancha por el Campeonato TBS, pues hablando de prestigiar, Mercedes Moné ha acabado por concederle un valor a dicho oro que lo sitúa a una altura casi similar a la del Campeonato Mundial AEW. Dato: Kris Stalander y Moné conjuntaron el combate más largo de Worlds End 2024 (casi el doble de minutos que el Mariah May vs. Thunder Rosa). Y aunque se armara un tanto de forma precipitada y la ganadora fuese la misma respecto a Full Gear 2024, su calidad, superior a la del precedente, compensó cualquier falla.

Para bien, el puro ars gratia artis que constituyó el Konosuke Takeshita vs. Powerhouse Hobbs, regalo para quienes consideramos la previsibilidad como algo secundario mientras el nivel «in-ring» resulte notable, como aquí ocurrió. Un viaje tranquilo en toda regla.

Para mal, MJF vs. Adam Cole, que ni por desempeño entre las doce cuerdas ni por resolución, con un regreso como bloque de Undisputed Kingdom, lució digno de una gran velada, pues parece devolver la historia a su cuadrante cero, sin que parezca haberse producido avance alguno. Y lo peor es que ninguno de los implicados sale reforzado. AEW quería cerrar por fin una historia pendiente y no lo hizo de manera muy brillante.

Para mal, el ya comentado mano a mano entre Mariah May y Thunder Rosa. Muy poco ambicioso, y esto se tradujo en su nivel de violencia, que considerando los estándares establecidos por la propia AEW (incluso en su división femenil), fue modesto. Nunca se vendió como relevante, y a cambio, pudo haberse reservado de cara al debut de Dynamite o Collision en Max.

Y para mal, y en este punto es donde más me detendré, el «main event» de Worlds End 2024, definitorio del propio PPV.

Cuando quiere, AEW sabe ofrecer luchas caóticas; recordemos los fantásticos «Anarchy in the Arena». Sin embargo, este estelar tuvo un «bookeo» excesivo, carente de un verdadero tono extremo, donde asimismo, Jon Moxley lució como un monarca débil, necesitado de ayuda constante por parte de sus Death Riders. Muy lejos del Moxley que derrocó a Bryan Danielson en WrestleDream 2024. Y este detalle, aparentemente menor, afecta a la credibilidad de toda la historia, pues desde hace dos meses Moxley se autodenomina «único rey», al estimar que supone el único digno de preservar la corona.

Cierto, «Mox» ejerce de rudo, y pocos rudos no caen en contradicciones, pero las interferencias de sus compinches responden, más que a la narrativa, a una intrínseca necesidad de AEW. Que no es otra que conceder exposición a un plantel excesivo de talentos, hoy como nunca, evidentemente excesivo. Y conceder exposición, sobre todo, a figuras con notorio pasado en WWE.

Sí, hablo de Adam Copeland, quien nunca dejará de ser Edge, cuyos mejores años ya quedaron atrás y cuya adición de momento no ha elevado las cifras de audiencia. AEW debió emplear su regreso para armar un programa con algún joven talento (¿dónde estaba Daniel Garcia?), y a cambio, situar el retorno de Omega, contrastado movilizador de ratings, en primer plano contra Moxley. Porque, no está mal apuntarlo de nuevo, la «Max Era» está a la vuelta de la esquina, y en este sentido, Worlds End 2024 hizo poco por vendernos la première.

Con un centenar de luchadores disponibles y sólo cuatro horas semanales de televisión (y pese al dramático aumento de número de eventos de PPV), los puestos estelares en AEW se antojan una suerte de juego de la silla. Si bien el juego, por ahora, no resulta tan divertido como debería.