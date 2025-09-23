Ecos de AEW All Out 2025 | Ha nacido una estrella

Durante décadas, New Japan Pro-Wrestling fue la empresa con mayor capacidad para convertir a talentos prometedores en auténticas figuras estelares. Por desgracia, hoy la casa nipona no puede presumir de ello, inmersa en un periodo de transición cuyo horizonte parece todavía brumoso. En parte consecuencia, precisamente, de la marcha de varios de sus mayores ídolos a AEW.

Y la casa Élite, de algún modo, ha recogido el testigo (o tal vez lo ha tomado a la fuerza), como se vio este pasado sábado en All Out 2025.

► La importancia de las raíces

En AEW, el gran test para todo talento, el diferenciador que dicta quién puede aspirar a qué dentro del producto es el ring. La fórmula es simple: donde los mejores luchan. Este eslogan nunca resultó gratuito, verdaderamente define a AEW. Y cuando basas tu estilo en lo que sucede entre las doce cuerdas, el hecho de ser la promotora donde hoy día se producen de manera regular los mejores combates facilita bastante las cosas a la hora de crear estrellas. He ahí el principal valor de All Out 2025.

Como expuse en el previo del show, Kyle Fletcher, Máscara Dorada y Thekla se hallaban ante su momento «breakout star». Y los tres, sin necesidad de salir vencedores de sus respectivas luchas, se robaron buena parte de los focos en una larga noche de hostialidades.

Todo el quid narrativo sobre el que giraba la protagonizada por Fletcher era comprobar si este joven australiano —hasta hace poco más de un año visto todavía como un competidor «tag team»— lucía listo para ocupar todo un señor estelar de un PPV, por el máximo cetro de AEW, y contra «Hangman» Page, quien semanas atrás le dijo a la cara que no. Corrijo: más que comprobarlo, era confirmarlo. Aunque estuviese virgen de ocupar el «main event» de un gran evento de la empresa, Fletcher ya había conjuntado luchas de tal categoría; por ejemplo, su «Steel Cage» con Will Ospreay en Revolution 2025.

Fletcher tiene la poderosa capacidad de captar la atención del espectador durante todo su desempeño, bien por su intensidad, por la precisión de todos los movimientos que ejecuta o por su innato carisma físico. Y consiguió junto con «Hangman» Page que durante 38 minutos, tras casi cuatro horas y media de velada, y a sabiendas del previsible resultado, vibráramos con su derrota. Y no porque quisiéramos verlo perder, sino porque sabemos que más pronto que tarde se alzará Campeón Mundial AEW. «The Protostar» ya es simplemente «The Star«.

No menos valiosas fueron las actuaciones de Máscara Dorada y Thekla.

El mexicano se alzó «MVP» de un fantástico choque a tres bandas por el Campeonato Unificado AEW, compartiendo lona con Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, dos de los mejores del mundo. Dorada ondeó la bandera de la lucha mexicana como pocas veces se ha visto bajo los focos de un producto yanqui en los últimos años, y en una semana importantísima para la exposición internacional del CMLL, que venía de presentar 24 horas antes su show de aniversario, donde el otrora Panterita del Ring Jr. también hizo de las suyas; un plus, asimismo, para justificar su derrota, pues Okada y Takeshita llegaban frescos. Me temo, no obstante, que Dorada pronto pasará a trabajar a tiempo completo con AEW y «la Seria y Estable» perderá a un potencial sucesor de Místico.

Mientras, Thekla, si bien un tanto opacada por el chocante final de su encuentro (que comentaré más adelante), igualmente supo aprovechar la oportunidad de competir por el Campeonato Mundial Femenil AEW junto a Toni Storm, Kris Statlander y Jamie Hayter. Sólo su entrada al ring ya fue suficiente para, cuanto menos, generar curiosidad en el aficionado desconocedor de su trabajo. Y «Toxic Spider», como Máscara Dorada, no sólo no desentonó, sino que por desempeño fue el punto sobresaliente del choque. Considerando el «bookeo» un tanto errático de la división femenil de AEW, Tony Khan y Cía tienen entre manos a una ruda como pocas en su elenco a la que no deberían dejar perdida en la baraja.

Dije que el resultado del «Four Way» femenil se robó la propia lucha, pues nadie esperaba una victoria de Kris Statlander, y especialmente, el fin de la ostentación de Toni Storm en un combate multitudinario. Tal vez «Timeless» deba afrontar algún compromiso extraluchístico en breve que la aleje de los rings, pero si no es así y la idea pasa por una revancha entre esta y Statlander en WrestleDream 2025 (18 de octubre; dentro de apenas tres semanas), habría resultado más propicio reservar dicha coronación para entonces, en aras de ambas implicadas. Y me reitero, sobre todo en aras de Storm y su reinado, merecedor de un final solemne.

Leí la semana pasada en cierto previo, escrito por Mike DellaCamera vía F4WOnline, que cada año All Out sirve de «checkpoint» para AEW en cuanto hacia dónde se dirige como compañía. Más allá de la generalización, All Out 2025 sí escenificó un reencuentro de AEW consigo misma, tras un periodo de aparente crisis de identidad (alimentada por la IWC), con los retornos de Eddie Kingston (en un duelo, sin embargo, bastante pobre contra Big Bill), Jurassic Express (se despeja definitivamente el fantasma de CM Punk, base sin la que el personaje de «Scapegoat» no tenía mayor recorrido), el «anunciado» durante el show de Orange Cassidy para este miércoles (correcta decisión promocional) o el comentado triunfo de Kris Statlander.

En tal sentido, All Out 2025 fue una evolución de All Out 2021, cita que tradicionalmente figura en el Top 1 de los grandes PPV de AEW. All Out 2021 tuvo momentos, por encima de luchas descollantes, pero All Out 2025 tuvo momentos, unidos a un factor «in-ring» más sólido (¿alguien recuerda de aquel show cuatro años atrás otro combate aparte del «Steel Cage» entre The Young Bucks y The Lucha Brothers?). Y momentos mejor entendidos, sin debuts sorpresa, con, a cambio, regresos de caras conocidas, la mayoría «AEW Originals», apostando por lo que ya tiene y valorándolo, aferrándose a sus necesarias raíces durante la noche donde WWE intentó como nunca antes derribar un particular árbol, que como el de la fábula, se hace fuerte en la rigidez.