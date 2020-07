Parece una conversación interminable la que existe entre el ahora luchador de Impact y el imperio McMahon. Ahora, en un nuevo episodio: EC3 y el miedo en WWE. Quien fuera, para sorpresa de cualquiera, únicamente Campeón 24/7 durante su etapa como Superestrella, recuerda ahora que muchas personas de la empresa tenían miedo de perder sus empleos, por lo que, aunque estuvieran de su parte, nunca lo mostraron públicamente.

Ethan Carter III está concediendo muchas entrevistas, además de hacer declaraciones en las redes sociales, durante las cuales habla, especialmente, de la Gran W. También acerca de su futuro, pero teniendo en cuenta que apenas está dando comienzo a su nueva aventura en la industria, no hay mucho que contar por ahora. En una reciente charla con Busted Open Radio, el veterano gladiador hizo estos comentarios:

“Creo que tenía gente en mi esquina, pero nadie que estuviera dispuesto a dar un paso adelante, porque todo el mundo estaba austado y preocupado por su trabajo. Nadie quiere que el bote tiemble. Podrían decirme cosas como que no pueden creer que no me dejaran hablar. Podrían decir algunas cosas.

"Yo mismo tuve un encuentro con Vince. Una vez estuve cuatro horas en el pasillo y todo el mundo fue bueno y productivo. Él me veía como era. Lucía bien, trabajaba bien, pero no era su caballo de batalla. Podría haber ganado dinero con el carisma que tengo, con el talento natural que tengo.

"Pero cualquier promo que vio mía pensaba que era exagerada. No hablar me estaba matando por dentro, pero es su show. Tuve algunas reuniones y te sientes bien cuando sales, pero nunca pasa nada después. Le lancé un montón de ideas diferentes. Grabé un video que Drake Maverick que nos parecía genial. Pero no hicieron nada.

"Después de un tiempo te vuelves insensible y asumo la responsabilidad de que un día dejé de preocuparme porque nada me importaba".