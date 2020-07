Mientras él mismo alimenta los rumores de su próxima llegada a AEW, vuelve a pronunciarse sobre sus tiempos como Superestrella. En esta ocasión,EC3 habla de WWE y Vince McMahon. La verdad es que no es la primera vez pues en realidad es uno de los luchadores despedidos el 15 de abril del imperio luchístico que más está hablando de su etapa en el mismo. Y por todo lo que está diciendo no quedó nada contento con su experiencia.

► EC3 habla de WWE y Vince McMahon

Recientemente el veterano luchador cuya cláusula de no competencia finaliza esta semana realizó una sesión de preguntas y respuestas en Facebook para compartir un momento con sus seguidores. Por supuesto, muchas de las preguntas se centraron en la Gran W.

"Los remordimientos son parte del pasado. He destruido mi pasado. No tengo vínculos. No permito que me controlen".

Así como también en quien era su jefe hasta hace poco. EC3 habló de por qué los luchadores no se enfrentan a él.

"Entiendo esa mentalidad y estoy seguro de que enfrentarse a él es un pensamiento que pasa por la mente de muchos luchadores. Si la oportunidad se presenta, tal vez. Al mismo tiempo, todo profesional tiene que tener un cierto decoro de profesionalismo. Muchas veces las personas más profesionales son las más prescindibles".

La buena noticia para este luchador es que a partir de ahora no tiene que supeditar el éxito de su carrera a las decisiones de nadie más. Obviamente, si trabaja en una empresa tendrá que hacerlo con quien sea su jefe pero también es verdad que no existe ninguna como WWE ni nadie como McMahon. Si finalmente trabaja en All Elite Wrestling tendrá como jefe a Tony Khan y parece que allí se maneja todo de otra manera.