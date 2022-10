Drew McIntyre se encuentra en tierra de nadie en estos momentos en SmackDown después de salir derrotado de su rivalidad con Karrion Kross. No es una sorpresa teniendo en cuenta que fue movido a la marca azul para batallar con Roman Reigns y al no poder vencerlo lo utilizaron para empujar rápidamente al luchador recientemente regresado y tampoco hay tantas opciones a su altura en el elenco. De todas maneras, el «Guerrero Escocés» se mantiene como una de las Superestrellas de WWE más populares.

► EC3 habla de Drew McIntyre

Acerca de su situación actual estuvo hablando recientemente EC3 en The Wrestling Outlaws. El que fuera su compañero y rival en IMPACT! Wrestling tiene una explicación que se basa tanto en el hecho de que McIntyre está tan arriba que no necesita progresar más como en el que quizá él mismo tampoco está haciendo lo mejor por hacerlo.

«Lo último que vi de Drew fue en Clash at the Castle. Dos sementales (McIntyre y Reigns) la rompieron frente a 60,000 personas, una multitud al rojo vivo. Mi última percepción de él fue esa. A veces, tienes esa carrera en la parte superior, estás arraigado en ese mundo creativo. Siempre está en la mezcla, pero no tiene que hacer nada. No necesita ningún cambio, contexto o progresión porque ya está ahí; sabemos que es nuestro mejor hombre.

«Tal vez depende de él también, evolucionar un poco, o simplemente se siente cómodo, como: ‘Estoy entre los tres primeros sin importar qué o entre los cinco primeros, puedo volver allí’. Pero a veces necesitas que suceda algo drástico para revigorizarte, no solo tu pasión sino también la de los fans detrás de ti».

¿Estáis de acuerdo con EC3?