El luchador EC3, ex de WWE, TNA o NWA, habla sobre su futuro en la lucha libre, John Cena, Becky Lynch, Gunther, Hollywood, legado, fe, Royal Rumble y más.

► En palabras de EC3

Fe y filosofía

«Si debes saber, soy cristiano. Así que creo que es el plan de Dios. Ironícamente, un cristiano nacido de nuevo llamado Vince Russo me dijo: todo pasa por una razón, y la razón es acercarte a Dios. Vivimos en un mundo caído; si no existiera el pecado, ¿qué habría? No hay libre albedrío sin pecado.»

Autenticidad en la lucha

«No estoy diciendo que debas golpear la Biblia o maldecir a alguien si no acepta a Jesús. Pero puedes incorporar pequeñas cosas que te motiven o inspiren. Quiero que los personajes sean auténticos. La gente a menudo carece de autenticidad en sus personajes. Si desarrollas una voz y presencia, sé fiel a ti mismo, pero también entiende lo que la gente quiere ver y escuchar.»

Opinión sobre John Cena

«Vi la final con mis amigos; fue raro tener un final perfecto, pero contó la historia que quería contar y dejó que la gente hablara. Lo artístico del combate: la reacción de los fans es real; nadie fue indiferente. Esa imagen de Cena en el ‘chokehold’ es un clásico; es arte.»

Gunther y los villanos

«Gunther es increíble; construyó un villano real. No busca ser querido, busca destrucción y dominio. Tiene que dar un paso atrás para luego disparar al cielo; es una amenaza increíble y un gran luchador. El calor de Gunther no es malo; las reacciones de los fans importan y legitiman a un personaje.»

Royal Rumble y futuros talentos

«Soy desempleado ahora, así que no estoy viendo semanalmente. El lugar del Rumble debe ser para un momento nostálgico o un nuevo talento. Austin Theory; merece la oportunidad y puede enfadar a mucha gente. La audiencia mainstream tiene que ver algo que los atraiga y los intrigue, aunque no conozcan la historia completa.»

Becky Lynch

«Ella nunca rompe el personaje; su realismo y autenticidad hacen que funcione. Si los fans creen, significa que está funcionando. Ese es el trabajo de un heel auténtico.»

Salida de NWA y próximos pasos

«No persigo marcas de tres letras, persigo momentos. Mi tiempo en NWA se acabó; estoy orgulloso de lo que hice y de los chicos que llevé. Opero mejor en entornos donde los estándares y la cultura coinciden con mi visión. He sido campeón más de un año, con 80 defensas de título. Ahora estoy esperando a ver qué pasa; no busco activamente, sino que observo.»

TNA y nostalgia

«El video ‘top 1% returning’ hace referencia a nostalgia o algo más grande; solo el tiempo dirá. Hubo ofertas de otros lugares, pero no era el momento; quería traer la idea de vuelta.»

WWE y TNA

«Sobre el acuerdo de AMC: hay batalla creativa; es bueno para ambas compañías porque obliga a innovar. Si alguien juega seguro y no arriesga, perderá. Quien tenga valor para innovar, puede triunfar.»

Retos y rivales

«Si alguien imita a EC3, o sigue un patrón similar de vestimenta y estilo, podría ser un buen rival. En Exodus Pro, traeré a los imitadores a enfrentarse a su creador.»

Reality shows y protección de la industria

«Shows como Unreal pueden funcionar si no rompen kayfabe completamente. Chelsea Green lo hace bien; muestra autenticidad sin romper la suspensión de incredulidad.»

Hollywood y cine

«Sí, me interesa estar en pantalla; necesito un agente. No espero ser Tom Hardy o Christian Bale; puedo ser el villano secundario con buenas líneas. La lucha libre es más como ser un rockstar que un actor; estás presente todo el tiempo, no solo un ángulo o línea. Tengo interés y creatividad, pero respeto el oficio de actuar.»

Liderazgo y legado

«Lo importante en la lucha es la alineación con lo que se crea y se muestra. He tenido muchas experiencias y heridas; trato de mejorar los lugares donde voy. Estaré en la cima hasta que alguien me derrote, y hasta entonces guiaré y lideraré.»